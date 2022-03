Stor litteratur i lillebitte format

Lora og lillesøsteren Manni opvokser i Sydslesvig under Anden Verdenskrig. Her leger de selvopfundne børnelege, og romanen er opkaldt efter en af disse lege: ’Det fælles bedste’.

Efter krigen møder Lora den danske læge Ralf og forlader sin familie og Tyskland for at flytte til Rødding med ham. Her føder hun tre børn og er ulykkelig, mens Manni drager til Berlin med kvinden Judith, der er en del af sekten OPS ledet af karakteren Gudfar.

Gådefuld og poetisk

'Det fælles bedste' er en gådefuld og original fortælling, der giver associationer til klassiske folkeeventyr, og samtidig ligger efterkrigstidens barske realiteter konstant i baggrunden.

På den måde virker romanen meget udansk - der er i hvert fald langt til vanlig køkkenvask-realisme.

Rosenfeldt-Olsens prosa er poetisk med en lethed og humor, som når hun skriver: 'Hun valgte selv sit liv, kontaktede ikke engang sin far, som døde alene på gården i Nübbel, mens han stirrede op i loftet og græd af angst.

Dette ved Manni ikke, hun maler bare sine skilte. Obst & Gemüse med Umlautsprikkerne stukket ned i U’et. Folk synes, det er genialt. Det er så svært at leve, men så nemt at skrive. Det er Mannis motto.'

Komprimeret

Med sine 158 sider er ’Det fælles bedste’ en komprimeret roman, der dog aldrig føles forhastet. Fortællingen bevæger sig frem og tilbage i tid og rum, og synsvinklen skifter løbende imellem de tre kvinder, der finder et søsterskab i hinanden. Som der står i regelsættet til titlens børneleg: ’To søstre er godt, men tre er bedre / Få det bedste ud af det, der er / det vil være det fælles bedste.'