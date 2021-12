DR mobber TV 2

Her på Ekstra Bladet ved vi, at julemåneden kan være en stressende oplevelse for børnefamilier.

Derfor gennemgår vi hver dag det nyeste afsnit af TV 2’s julekalender ’Kometernes jul’. Så kan du med sindsro blunde foran fjernsynet, men stadig forstå, hvad dine unger snakker om.

Læs om det første afsnit her.

I går blev Mie og Johannes lukket inde i den mærkelige telefonboks/gaskammer-ting, de fandt i kælderen, og i dag er de kommet ud langt væk fra Astro Camp’en.

– Måske er det en slags tidsmaskine, siger Mie.

Bevidst mobning

Hvis man vil se sådan en, skal man dog tænde for fjernsynet en halv time tidligere, hvor DR genudsender ’Tidsrejsen’ fra 2014.

Man får næsten på fornemmelsen, at det er bevidst mobning, for de to julekalendere er ikke helt uens. Ved DR ikke, at man ikke må sparke til nogen, der ligger ned?

Nå, det viser sig, at maskinen har teleporteret de unge mennesker ud i rummet, hvor de er blevet syv år ældre og dermed er gået glip af en masse skuespilundervisning (rolig nu, det er bare en joke - vi anmeldere på Ekstra Bladet mobber ikke nogen. Medmindre de er med i Volbeat).

Tilbage på jorden går det op for Noor og Elias, at rumlejren slet ikke er så sjov. For det første er deres venner væk, for det andet skal man ikke blot stadig i skole – man har tilsyneladende fysik og kemi hele dagen.

Det hele lysner dog et øjeblik, da læreren Panda-Søren i afsnittets naturvidenskabelige lektion smadrer en nitrogen-frosset julestjerne (altså, blomsten, ikke den på juletræet) med en hammer. Fedest.

Trænger vist til ferie

Panda-Søren har i øvrigt ikke skiftet tøj endnu, men er alligevel i stand til at gøre indtryk på juniorforskeren Anna, spillet af altid charmerende Molly Egelind. Sammen med Noor og Elias går de ned i den hemmelige kælder, så de kan se maskinen, der slugte børnenes venner.

Anna virker ligeså euforisk som min kone, da hun fandt ud af, at klippeklisterdagen med forældredeltagelse i vores ungers skole var aflyst.

Panda-Søren ligner en, der allerede trænger til ferie her to dage inde i december. Rigtig ferie - ikke bare den slags, Michael Dyrby holder.

Oppe i rummet zoomer kameraet ud og åbenbarer, at Mie og Johannes ikke, som de tror, er fanget på lejrskolen engang i fremtiden, men på en gigantisk, labyrintisk planet.

Spændingen stiger, jeg hænger stadig på, men i morgen må den godt få lidt mere gas.

– Intet her i livet skal frygtes, det skal bare forstås, fastslår Anna med et citat fra videnskabskvinden Marie Curie.

Det var hende, der brugte sig selv som forsøgsperson og endte med at dø af det, men fair nok, vi vidste jo godt, det ikke var ’Nissebanden’, det her.

Jeg kæmper dog stadig med at forstå, at man kan gå i den samme, tunge sweater hver dag, uden at den lugter. Og jeg frygter, mine børn får den idé, at de heller ikke behøver at skifte tøj hele december.

Vi ses i morgen.