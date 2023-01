DR-stjerne giver fingeren til psykiatrien

Den hyper-produktive manus- og bogforfatter Anna Juul tog sidste efterår et sving fra den lune kulturelite og ind i 'Debatten' på DR1. I en diskussion om psykiatrien – Juul lider af skizofreni og er bipolar - ytrede hun det vidunderligt upassende, her løst gengivet, at hun hellere ville bruge de 5000 kr., hun månedligt må bruge på sin psykiske sygdom, på noget andet fedt. F.eks. cigaretter.

Nu er hun inden for et år igen bogaktuel, denne gang med ’Superskurk’, der modsat forgængeren ’Penge & Bacon’, ikke er en roman, men et frustreret opråb for en bedre psykiatri.

En bog der ikke foregøgler at være meget andet end en række noter om at være syg. Der er dog en snert af et narrativ, da bogens Anna Juul skal holde sin 30-års fødselsdag og fantaserer manisk megalomant om at invitere 1000 af de mest prominente danskere til festen.

’Superskurk’ er en rodet omgang. Strøtanker om at være syg, om overspisning, kærlighedserklæringer til kæresten og statistik om psykiatrien er rørt sammen med ufast hånd. Men der er en nødvendighed over værket, der vel ikke kunne være andet end – ja, netop famlende og kaotisk.

Radikal ærlighed

Uden at lyde som en baby-Brandes, skal litteraturen jo som bekendt sætte problemer under debat. Det gør Anna Juul i sin bidske svada mod psykiatrien og den regering, der er løbet fra alle sine løfter:

’Og her kunne jeg sådan set godt have sluttet Superskurk med stor, fed fuckfinger til både min psykiske sygdom og det system, der ikke kan håndtere den. Jeg oplever egentlig, at det ville være på sin plads, men på den anden side, så kom jeg jo rent faktisk i Debatten (…) så gjorde jeg i det mindste noget. Jeg råbte op’.

Juul bruger sig selv fuldstændigt nådesløst. Der er en radikal ærlighed på færde, som også kan findes hos digtere som Asta Olivia Nordenhof og Caspar Eric, som når hun hjerteskærende skriver:

’Måske er det, fordi jeg, helt dybt indeni, er i tvivl om, hvorvidt jeg overhovedet fortjener livet’.

’Superskurk’ er ligesom Juuls foregående udgivelser skrevet i et hurtigtsnakkende talesprog, konstant infiltreret af hendes markante deadpan-humor. Men denne gang har hun også inkluderet sine overvejelser om, hvordan hun anvender humor, og som hun lakonisk skriver til sidst:

’Nå. Nu vil jeg have mig en meget lang lur, før jeg går tilbage til at gøre dét, jeg er bedst til, nemlig at grine, mens jeg er ulykkelig’.

