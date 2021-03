DR-succes vender tilbage med succes

’Alene i vildmarken’, der oprindeligt er et amerikansk koncept, blev sendt første gang på DR3 i 2017. Seriens store succes gjorde dog, at den fra sæson to blev flyttet over på hovedkanalen DR1, hvor den har kørt siden.

Som titlen indikerer, handler det om, at man sættes ud vildmarken – det vil her sige Nordnorge – med enkle hjælpemidler til rådighed, og så gælder det ellers om, hvem der kan holde sulten, kulden, isolationen og strabadserne ud i længst tid. Den, der indtil videre gav hurtigst op, holdt i blot fem dage, mens rekorden er 60 dage.

Plottet har dog fået et tvist her i sæson fem, for nu sættes man ud i par, hvilket selvfølgelig giver nogle fordele, men også den drejning, at det nu gælder om at holde hinanden ud frem for at klare ensomheden. Altså mulighed for nyt konfliktstof og den slags er som regel altid godt tv.

I første afsnit blev vi præsenteret for tre af de seks par: Vennerne Nicklas og Emil samt de to ægtepar Patrick og Danielle samt Martha og Camilla.

De skulle i første omgang finde hinanden derude. Det vil sige, at den ene blev sat af ved deres respektive lejrpladser, mens den anden blev placeret adskillige dagsvandringer væk og skulle så finde frem via kort og kompas.

Det lykkedes for alle tre, kan vi godt røbe her, så det sjove var at se, hvordan den anden reagerede. Eksempelvis gik Nicklas straks i gang med at skaffe mad og bygge en tipi til ham og Emil, mens Danielle blot lagde sig ned under en presenning og ventede på sin stærke mand. Man fornemmede mildest talt en vis uligevægt i det forhold.

’Alene i vildmarken’ plejer at blive mere og mere fascinerende og intenst, jo længere vi når frem i forløbet, og des mere pressede deltagerne bliver.

Men igen fik man lyst til at hænge på de kommende seks uger, og det er vel præcis succeskriteriet for et åbningsafsnit.