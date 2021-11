Dræbernisserne kommer!

Min yngste søn er 11 år. Han kan godt lide jul. Det eneste, han er endnu mere vild med, er faktisk gyserfilm. Så det var selvfølgelig oplagt at se Netflix’ nye, danske julegyser 'Nisser' sammen med ham.

Julegysere er en helt særlig sub-genre i filmuniverset. Du kender nok blockbusteren 'Gremlins', og du kender nok ikke b-filmen 'Krampus', der ellers bestemt er et kig værd, men 'Nisser' låner uden skam fra begge – og stort set alle andre gysere fra de sidste 40 år.

Setup: En familie på fire tager på juleferie på en isoleret ø. Storebror forelsker sig i den eneste lokale pige på sin egen alder, mens lillesøster finder ud af, at beboerne, anført af en intimiderende Ann Eleonora Jørgensen, har en fælles hemmelighed.

Der bor nisser på øen. Ikke de røde julenisser, men ondsindede skovnisser, der ikke sidder på loftet og spiser julegrød, men gemmer sig bag træerne og æder råt kød. Og de lokale skal med jævne mellemrum fodre bæsterne, der ellers går bananas.

– Det er ligesom i 'Cabin in the Woods', siger min søn, der kan sin gyserhistorie og allerede i 2. klasse udløste en bekymringsbesked på Aula, fordi han viste kammeraterne klip fra 'It'.

– Hold kæft mand, der er ingen wi-fi i deres hytte, udbryder hans 15-årige storebror, da han sammen med min kone også slår sig ned foran fjernsynet.

Det er nogle helt særlige ting, der skræmmer ham.

'Urealistisk'

Nå, men skæbnen vil, at familien (altså, ikke min, men den i serien) kører en baby-nisse ned, datteren tager den til sig, plejer den, fodrer den med bacon (vi er vel i Danmark), og så har vi balladen.

– Det er ligesom i 'E.T.', konstaterer den yngste søn.

– Det er da urealistisk, at de ikke har tjekket, hvor man kan købe et juletræ, udbryder den ældste, der til gengæld fint accepterer præmissen om, at en af voksennisserne lige har fortæret en ko.

– Baby-nissen ligner Groot fra 'Guardians of the Galaxy', mener den yngste.

Bedøm selv - ligner nissen Groot fra 'Guardians of the Galaxy'?. Foto: Henrik Ohsten/Netflix

– Det er dejligt, at afsnittene er så korte, mumler hans mor, inden hun falder i søvn på sofaen.

Og hun har ret, for 'Nisser' er på seks afsnit af blot 25 minutters varighed. Det gør, at den kitschede julekalenderstemning og –opbygning lige er til at holde ud, ja, man kommer faktisk til at holde af den. Effekterne er flotte, og Sonja Sofie Engberg Steen (Nikolaj Steens datter) gør det fornemt i hovedrollen som lillesøster Josefine.

– Den skal have fem stjerner, udbryder den 11-årige.

Han har været skeptisk de første par afsnit, men bliver svært begejstret, da en af voksennisserne flår hovedet af en mand. Jeg minder ham dog om, at det ikke helt er juleaften endnu.

– Far, den dér lade, hun gemte den lille nisse i, lignede den ikke den fra 'Motorsavsmassakren', spørger han, da vi er færdige. Vi lover at stopfodre ham med 'Disney Sjov' og 'Min søsters børn' resten af året.