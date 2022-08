Drage styrter til jorden

Den nye 'Game of Thrones' kommer stærkt fra start, men styrter fatalt allerede i sjette afsnit, hvor intrigerne går i ring, og den kvindelige hovedkarakter bliver skiftet ud med en anden skuespiller. De hvidhåredes fejde ligner desværre en langstrakt skuffelse

'House of the Dragon'. Skabt af George R.R. Martin, iscenesat af Ryan J. Condal. Premiere på HBO Max 22. august.

Selvfølgelig kom der en opfølger til HBO’s mest fænomenale tv-serie. Den var ventet, men virker også umulig at overgå i snedige sammensværgelser og blodsprøjtende ridderslag.

Det starter ellers godt, krydsklip mellem en fødsel af en potentiel kongesøn og en potent dyst på lanser og morgenstjerner, begge lige dele blodigt.

Alliancer og dilemmaer bliver trukket op. Den døende Kong Targaryen får det umulige valg at ofre sin dronning for at sikre en mand som tronfølger. Hvis barnet altså er en dreng.

Hvad gør han? Det er præcis så højstemt og uforudsigeligt, som vi blev efterladt i allersidste afsnit af 'Game of Thrones'.

Der, hvor Daenerys Targaryen selv blev onduleret som den alt for hævntørstige dronning i George R.R Martins saftspændte saga.

Datidens feminister

'House of the Dragon' tager os 200 år tilbage. Fokus er på intrigerne i netop Targaryen-familien, hvor hvidhårede prinser og prinsesser er udstyret med ildspyende drager, som selvsagt sikrer dem den militære magt.

Det er 'the order of things', ligesom det er tingenes orden, at mændene har magten.

Serien tækkes nutidens feminister. Vi ser kvinder, der lader sig kue og kneppe, indtil vi forstår, at kongens førstefødte, Rhaenyra Targaryan, er udset til at stå i spidsen for kønnenes kamp.

Den kun 22-årige Milly Alcock er næsten Emilia Clarke, ligner også fysisk, med samme sødmefulde, mismodige og handlekraftige personlighed.

Lige på den led skuffer denne prequel ikke. Karaktererne er stadig komplicerede, deres handlinger er fortsat uforudsigelige, og nogle vil måske mene, at det er mere overskueligt blot at fokusere på én slægt fremfor de utallige tråde i 'Game of Thrones'.

Milly Alcock og Emily Carey er bedste veninder, men med kvindekamp på dagsordenen finder vi snart ud af, at kvinde er kvinde værst. Dog er det utilgiveligt, at især Milly Alcock pludselig bliver udskiftet som seriens hovedkarakter. Foto: HBO Max

Utilgivelig ændring

Selvfølgelig bliver de andre adelige familier i fantasilandet langsomt trukket ind i intrigerne. Politik og magt handler jo om at gifte sig rigtigt. Det ville være at spoile at gå mere ind i den twistede handling.

Dog vil jeg sige, at seriens nye såkaldte showrunner Ryan Condal måske ikke helt har cv’et til at bære et så stort ansvar. Det starter sublimt, men hælder mod b-film, som episoderne skrider frem. Gentagelserne står i kø, og skuespillerne har ikke den samme karisma.

Jeg holdt meget af, hvordan 'Game of Thrones' var banebrydende ved at gøre stort set ukendte artister til en ny tids stjerner. Og jeg var lige begyndt at holde af den unge Milly Alcock som den humørsyge prinsesse, og så vupti, i afsnit seks er der pludselig gået ti år.

Rhaenyra Targaryan bliver nu spillet af en anden, der på ingen måde ligner hende. Helt utilgiveligt! De kan få drager til at fremstå ægte, men ikke gøre en hovedrolle ti år ældre?

Ikke mere støn og klynk, tak

Det er så langt, som vi anmeldere har fået tilsendt afsnit. Kongen, der havde en uhelbredelig sygdom, er stadig i live. Det hele går i ring, flere royale føder flere sønner, men vi mangler stadig at se det hele brænde ned på slagmarken.

Hvis 'House of the Dragon' var en fødsel, så er vi i den kritiske fase, hvor der ikke længere skal klynkes og stønnes, men leveres en værdig tronfølger ved kasse 1.

'House of the Dragon' får premiere 22. august på HBO Max. Nyt afsnit hver uge.

