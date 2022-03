Det bliver ikke bedre. Desværre. ’Borgen’, sæson fire, begyndte ellers lovende. Men siden har den kun tabt flyvehøjde.

Et tilbagevendende problem er, at manuskriptarbejdet er for ringe. Vi taler replikker, hvis staveplade-pædagogiske overdrev får mig til som seer at føle mig som en gås, hvis lever skal fedes op med forfatterens moral:

’Tro mig, Birgitte, Jeg kan sagtens producere fakta og statistikker, som viser at der ingen nævneværdige konsekvenser vil være ved at udnytte den grønlandske olie,’ siger seriens onde spindoktor til sin minister i afsnit seks. Og man undrer sig efterhånden over, at han ikke bare taler direkte ind i kameraet, mens han blinker til os.

Dramaet dør

Udenrigsminister Birgitte Nyborg vil til gengæld gerne frabede sig ’pseudovidenskab’. Hun skal fremstå, som om hun kæmper for at beholde en rest af anstændighed i den komplet anløbne og amoralske verden, som politik, ifølge ’Borgen’, er.

Og her har vi hovedproblemet. Dramaet dør i hænderne på et overordnet budskab om, at ’politik er gået i stykker’. Hvilket var Radikale Venstres leder, Sofie Carsten Nielsens, ord. Dette passer simpelthen ikke. Den radikale leder og ’Borgens’ forfatter har forregnet sig. Det er De radikale, der er gået i stykker. Men som seere skal vi åbenbart slæbes med igennem vildfarelsen.

Systemet er ondt

I begyndelsen af denne sæson var det en glæde at forlade det Morten Korch-folketing, serien havde skabt. Dejligt at komme ud i verden. Siden er fortællingen degenereret til at anvende sin hovedperson som en lidet interessant forfaldsfigur. Ikke siden Birgitte Nyborg efter for meget hvidvin kastede op i den ministerielle skraldespand i afsnit fire, har jeg haft nogen veneration for hende. Eller for hendes skæbne.

Det er ikke særligt spændende. For enhver kan tydeligt se, hvor vi skal hen. Mennesket Birgitte må ned og ligge i det søle, som forfatteren hævder, dansk politik er blevet. Så hun i sidste afsnit kan lutres, og mennesket på ny erklæres godt og systemet for ondt. Det er en kulturradikal grundfortælling.