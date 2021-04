Druk drukner i smagløs omklamring

Ja, ja, filmen er da god, men det er med filmpriser som med håndboldmesterskaber. Nederlaget vil ingen kendes ved, sejren er alles, og vanen tro er de mest eksalterede journalister og politiske partiledere.

Da 'Druk' vandt en Oscar, var både Mette Frederiksen (S) og Pia Olsen Dyhr (SF) hurtige til at snylte på spotlightet via Facebook. Det blev til en længere, tårevædet beskrivelse af filmen.

Også Jakob 'Sprællemand' Jensen (V) forsøgte at shine qua sin tid som biograf-piccolo, mens han skamroste 'mesterværket'.

Pia Kjærsgaard (DF) gik mere iltert til værket og udtrykte på Twitter taknemmelighed over, at hun ikke var født i Sverige, da en blågul filmkritiker havde formastet sig til at kalde 'Druk' for tyndbenet.

Hvis man går rundt og tror, at coronakrisen kræver Folketingets fulde opmærksomhed, så er internationale filmpriser og håndboldmål i Herning-hallerne altid undtagelser, politikerne hellere end gerne hænger deres hat på.

Oscar-statuetten gik dog udelukkende til instruktør Thomas Vinterberg og holdet bag filmen og har cirka samme betydning for den enkelte dansker, som da Lise Warburg i 2019 blev kåret som Årets Gavstrikker for essaysamlingen 'Den strikkende madonna', der stiller skarpt på strikningens geografi. Begge værker kan potentielt røre os alle, men prisen er personlig.

Det er altså hverken dig eller Danmark eller diverse kulturjournalister, der har vundet en Oscar. Det er Vinterberg, og han kan nu vælge og vrage, forstår vi på Politikens udsendte indspistheds-korrespondent.

Hun citerer instruktøren for at sige, at Mads Mikkelsen syntes vindertalen 'var meget rørende' (surprise!), og at 'den eneste, der ikke har skrevet, er Martin Scorsese' (mobilen blev lagt ned af alle andre filmstjerner, forstås).

Politiken gav ellers 'Druk' en noget lunken medfart med en blot trestjernet anmeldelse, da den fik premiere i september sidste år. Ligesom her på Ekstra Bladet i øvrigt, men igen: Nu da den vandt en Oscar, er den selvfølgelig meget bedre end sidst, vi så den.

At nasse på andres succes har alle dage været kulturelitens kuriøse fetich. De kan æde folk med hud og hår og spytte dem ud som olivensten bagefter. Tænk blot på Yahya Hassan

Vinterberg er indfødt, han skal nok klare sig.

Det er mere det ukritiske heppekor, jeg er bekymret for. Bare fordi man er kulturjournalist, behøver man jo ikke deponere sin integritet i en selfie og en leflende opdatering.

Personligt synes jeg da også, at 'Druk' er til at forstå for de fleste. Især fordi jeg selv overvejer at hæve den daglige indsats med en halv promille. Det er simpelthen nødvendigt, hvis man skal fordøje den foreløbige fremtid for 'Druk': en genindspilning med Leonardo DiCaprio i hovedrollen.

Den vinder helt sikkert ikke en Oscar. Og tak for det!

