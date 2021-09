Efter stort drama: Her er dommen

Et brækket lårben. Så er vi lige som i gang. Hvad folk dog ikke gør for at komme i tv. Eller vinde 500.000 kr. Man har dog på fornemmelsen, at det er førstnævnte, der trækker mest for de deltagende narcissister.

At overvære andre menneskers trængsler både fysisk og psykisk i tryg afstand hjemme på sofaen, er en sær (måske ligefrem pervers) tilfredsstillelse, der åbenbart aldrig mister sin fascinationskraft.

'Robinson Ekspeditionen' går i hvert fald ind i sin 22. sæson siden premieren herhjemme i 1998. Sidste års trængsler blev som bekendt aflyst på grund af corona-situationen.

Man er denne gang rykket fra Filippinerne til den Dominikanske Republik, men ellers ligner det nu sig selv. Sådan er det jo med palmestrande. Værten er også som altid (i hvert fald siden 2004) den højtråbende Jakob Kjeldbjerg, hvis brovtende facon nok aldrig bliver min kop kokosmælk.

I sikre hænder

Der er dog den forskel i år, at de 22 håbefulde kombattanter i badetøj ikke på forhånd bliver delt op i to hold, men selv skal klare den side af sagen. Det har den tv-mæssige fordel, at nogle i sagens natur bliver valgt til sidst, og dermed er taberstemplet allerede fra begyndelsen.

Bare spørg Astrid om det.

Hvorimod andre lynhurtigt optræder som så selvfede, at man bare håber, at den dårlige karma rammer dem lige i nakken. Jo før, desto bedre. Ja, det er dig, jeg tænker på, Peter.

Summa summarum: Hvis man aldrig helt har grejet fascinationen ved denne type reality, så er det nok heller i denne ombæring, at man bliver fristet. Men hvis man omvendt godt kan lide genren, så er man i fuldstændig sikre hænder her.

De manipulerende bagmænd ved fuldstændig, hvad de gør, og deltagerne har set nok af de forrige sæsoner til fuldstændig at spille det kyniske spil, der forventes af dem. Og så kan de jo være glade for, at de ikke har spejle med, så de slipper for at se sig selv i øjnene.

'Robinson Ekspeditionen' var ligesom alt andet påvirket af coronaen.