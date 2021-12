Ekstra Bladets kulturkommentator: Det er ren kopi

Jeg har brugt mine evner som undersøgende journalist og kan i dag komme med en afsløring: Panda-Søren fra 'Kometernes jul' findes i virkeligheden!

Okay, det er egentlig ikke mig selv, der har brug mine evner, men min gamle studiekammerat Peter. Han har i hvert fald skrevet til mig og fortalt, at hans kone er student fra Ribe Katedralskole, hvor der var en lærer, der hed Søren, gik i en panda-udsmykket sweater og blev kaldt Panda-Søren.

Og Jenny Lund Madsen, der har skrevet årets julekalender, er født og opvokset i Bramming kort derfra og er sandsynligvis student fra samme sted.

Foto: Christian Geisnæs/TV 2

Boom! Breaking News! Hvis nogle af mine kollegaer på underholdningsredaktionen læser med, så opfordrer jeg hermed til hurtigst muligt at komme til Sønderjylland og lave et interview. Inden B.T. stjæler idéen.

Nå, ovenpå den nyhed er vi nok alle sammen nødt til at puste lidt ud. Men det er der ikke tid til, for dagens episode er pakket med nok info til femten afsnit.

Ikke tid i dag

Elias har fået sin telefon igen og lyver på Facetime for sin mor om sin storesøsters forsvinden. Hans lillesøster har fået en kæmpe julemand i kalendergave, men det skal vi ikke dvæle ved, for det gør mig deprimeret. Min mor pakkede altid kun mandariner og små rosinpakker ind.

Panda-Søren (den fiktive!) har stadig ikke skiftet tøj og udfører et eksperiment, der skal forklare big bang. På grund af skolens rigide regulativer er eksplosionen dog reduceret til et lille puf – dagens veloplagte, samfundssatiriske indslag.

Jeg drillede børnene oppe i rummet i går, men mind mig lige om, at jeg faktisk skal rose deres skuespil en af de nærmeste dage. Der er ikke tid i dag, for vi skal også lige have med, at Mie har diabetes, måler sit blodsukker, giver sig selv et skud insulin og konstaterer, at der ikke er flere doser tilbage.

Ja, 'Kometernes jul' sætter nye standarter for socialrealistisk kalenderuhygge. Det føles som meget længe siden, at Lunte og Nissebanden bare skulle hjælpe julemanden med at finde sit gode humør.

Foto: Henrik Petit/TV 2

Hvis man ikke allerede er skræmt nok, så fortsætter forsker-Anna nede på jorden med at snakke om mennesker i mikrobølgeovne, inden hun sammen med Noor og Elias finder ud af, at Mie og Johannes tilsyneladende er strandet på den såkaldte Planet 9. En – også i den rigtige verden – myteomspundet klode, der måske/måske ikke findes. En klode, hvor der åbenbart lever nogle behårede væsner, der kalder sig 9’sere (fik I den?), ligner en blanding mellem Jim Carrey i 'Grinchen' og ewokkerne i 'Star Wars' og er temmelig woke.

I hvert fald taler en af dem som en mand, men hedder Tanja.

Om fjerde afsnit er ligeså mættet med information finder vi ud af i morgen. Vi ses. Med mindre Qvortrup har forflyttet mig til gravegruppen, selvfølgelig.