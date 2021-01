En gang til for prins Henrik

Der kan være mange grunde til at lave en dokumentar eller portrætfilm.

Det kan for eksempel være, at man synes, det er en historie, der ikke har været fortalt før, eller at man er kommet i besiddelse af nye oplysninger omkring et emne eller en person.

Ingen af delene er tilfældet i DRs 'Dronningens mand', som er en film om prins Henrik lavet af instruktøren Ole Juncker, der tidligere har stået bag bl.a. den glimrende 'Den anden Dirch' (2019) om komikeren Dirch Passer.

Dermed ikke sagt, at 'Dronningens mand' er nogen dårlig dokumentar, for det er den bestemt ikke, der er bare ikke så meget nyt at komme efter, hvis man har fulgt blot det mindste med i prins Henriks gøren og laden – og det har man jo nærmest skulle anstrenge sig for at undgå.

'Dronningens mand' er skabt i tæt samarbejde med DR-journalisten Stéphanie Surrugue, og hovedkilden er de mange timers bånd, som hun optog med prinsen i forbindelse med sin roste biografi ’Enegænger’ fra 2010.

Stéphanie Surrugue og prins Henrik havde indtil flere samtaler med hinanden i den periode, hvor hun skrev biografien "Enegænger". Foto: Ritzau Scanpix

Der bringes dog ingen citater her, der ikke allerede har været bragt i bogen, og ingen andre fra kongehuset deltager.

Som titlen antyder, er vinklen – igen – prins Henriks ikke synderligt veldefinerede rolle i monarkiet samt den flamboyante franskmands vanskeligheder med at passe ind i andedammen. Ikke engang det danske sprog lærte han jo at tale ordentligt!

Excentrikeren

'Dronningens mand' har tydeligvis sympati for sin hovedpersons kvaler med at finde sin plads som 'prinsgemal' samt manglende forståelse for, at ligestilling tilsyneladende ikke var noget, der gjaldt ham.

Det kan dog også undre, at man ikke i sin tid tog bedre hånd om den problemstilling, for som vi ser her, var hans rolle – eller mangel på samme – jo på dagsordenen allerede meget tidligt i forholdet.

Selv om der bestemt ikke lægges låg på eksempelvis prins Henriks bogstavelig talt hårdhændede syn på børneopdragelse, så er folkene bag 'Dronningens mand' tydeligvis fascinerede af excentrikeren prins Henrik, og det smitter af på seeren.

Også selv om man som undertegnede har et noget anstrengt forhold til det mærkelige menageri, som kongehuset er.

Brugen af prins Henriks egen stemme på lydsiden samt den ganske elegante brug af arkivklip (der må ligge en del research bag) på billedsiden fungerer ret overbevisende, og man har faktisk fornemmelsen af at komme ganske tæt på mennesket bag figuren prins Henrik.

Tilmed uden at der lefles overdrevent meget, hvilket jo ellers er sædvanen, når DR bringer royal røgelse.

Så selv om man måske ikke bliver så meget klogere på noget som helst, er 'Dronningens mand' et ganske nærværende portræt af en mand, der i sin levetid om ikke andet var med til at gøre kongehuset til en mere underholdende størrelse.