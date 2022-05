En knytnæve eller to fingre i numsen?

Det er blevet sagt mange gange, men først nu bliver ydmygelserne serveret så overbevisende, at det må få konsekvenser på Herlufsholm.

Først og fremmest burde det være muligt, at gå på en af landets mest prestigefyldte skoler uden at få bøllebank hver anden uge. Det må også være på tide, at skolens ledelse indrømmer, at man har tolereret, og sågar dækket over det såkaldte 'udstødelseshierarki'.

Tidligere elever såsom Peter Reichardt og Kristian von Hornsleth har tidligere udtalt sig om eliteskolens modbydelige mobbekultur.

At livet er knap så herligt på 'Herluf' kommer altså ikke som nogen overraskelse, men ikke desto mindre er det stærkt forstemmende at overvære de rige børns udbredte herskersyge.

Grotesk vold mod sagesløse

Herlufsholm kan jo eventuelt sætte Jan Guillous 'Ondskaben' på pensum. Den er også filmatiseret, ligesom de overgreb på 1.g'ere, som bliver delt mellem eleverne. Som en slags voldsporno. Det er ondskab, men 'hvad der sker på Herluf, bliver på Herluf', som eleverne forklarer.

Hverken en mobbeforsker eller en advokat fra Godhavn-sagen er i tvivl. Det er grotesk vold mod sagesløse.

- Som elev ved man ikke, om man vågner til en knytnæve i hovedet eller to fingre i numsen, som advokaten, Mads Pramming, siger det.

Hjerteskærende skrig om hjælp

Unge elever fortæller om alt fra trælår til deciderede tæsk med bælter. Der er beretninger om seksuelle overgreb og regulær voldtægt. Der bliver fortalt om børn, som hjerteskærende skriger om hjælp.

Det er ærlig talt rystende, at lærere og ledelse ikke har grebet ind, men tilsyneladende mest har kæret sig om sit uplettede ry.

- Jeg kommenterer ikke enkeltsager, gentager skolens rektor, Mikkel Kjellberg. Han trådte til i 2020 og lyder allerede som en politiker med topkarakter i ansvarsfralæggelse.

Her kan elitens børn lære at tale udenom. Der går nærmest Komiske Ali i den, når Kjellberg taler om den traditionelle Pø-kamp som 20 sekunders brydning, mens vi ser billeder af ti minutters gruppevold.

Fremtidens psykopater?

Rend jer selv i traditionerne, 'Herluf'!

Hvad I kalder enkeltsager, ligner systematisk ydmygelse af de svageste elever.

Hvorfor jeg savner, at TV 2 var gået dybere ned i afstraffelsens mentale anatomi. Mens man på alle andre skoler prioriterer anti-mobbe-kampagner, stiger man åbenbart i Herlufsholms hierarki, hvis man kan tage tæsk. Og give tæsk!

Uddanner Herlufsholm i virkeligheden fremtidens kynikere, for ikke at skrive psykopater? Klædt i hvidt, skytsenglens farve, men kulsorte inden i. Det er et skræmmende perspektiv.