En økologisk katastrofe

Velkommen til den 19. anmeldelse af ’Kometernes jul’. Nu er der ikke så længe igen, det lover jeg. Til gengæld er jeg i tvivl, om det hele ender lykkeligt. Lige nu ser det lidt svært ud for vore helte.

Noor, Bolette-Henriette og Panda-Søren spiser morgenmad. Noor bemærker, at klokken er over ni (det er vel søndag), og at Anna nu er blevet sendt til Planet 9 igen.



– Nu skal vi fokusere på det positive, siger Bolette-Henriette. Tro mig, jeg vil virkelig gerne prøve, men det har ikke været let at finde noget i de seneste afsnit.

Morgenmaden bliver afbrudt, da en fremmed dreng pludselig kommer gennem døren. Bolette-Henriette griber en buste og truer ham med den.

– Et skridt nærmere, og du får den her BØSTE i hovedet, råber hun, med et fint hint til balladen om sidste års hærværk på kunstakademiet. Jo jo, der er også lidt til de finkulturelle.

Nå, men den fremmede dreng er bare Johannes. Mie er væk, fortæller han. Hun er sur og er taget hjem til sin mor, ser vi. Her bør vi lige huske på, at det altså var hende, der først gik ud for at lege dåseskjul med en anden dreng, INDEN Johannes fik et kys af hende pigen. Bare lige inden vinklingen bliver FOR feministisk.

'Kometernes jul' er årets nye julekalender på TV 2. Foto: Christian Geisnæs/TV 2

Har gemt sig

Det viser sig, at Anna ikke er taget til Planet 9 alligevel, men har gemt sig på FlyCorp. Det ringer hun selv og fortæller. De andre skal finde Mette og komme og redde hende, siger hun. Da Johannes beskriver Mette, går det op for Panda-Søren, at han mødte hende i går. Heldigt, at ingen af de medvirkende skifter tøj.

Alle vores hovedpersoner mødes på FlyCorp. Mette forklarer, at de har forårsaget en øko-katastrofe på Planet 9. Åh, Jesus, det måtte jo komme. En miljø-julekalender. De bliver enige om at stjæle noget magilium fra Viggos kontor og bringe det tilbage til planeten, så økobalancen bliver genoprettet.

Mind mig lige om, at ordet 'økobalance' trækker en stjerne ned i et ellers udmærket afsnit.

Gruppen deler sig, og tre af de voksne bliver opdaget og smidt ud af FlyCorp. Nu er det op til Anna og børnene at bryde ind i det hemmelige rum med magilium bag Viggos kontor. Det lykkedes, med lidt hjælp fra en 3D-printer, et falsk fingeraftryk og et remix af Viggos stemme fra nettet. Johannes gør opmærksom på, at den slags vist er ulovligt. Det er det også at kysse med en anden, svarer Mie.

Let it go! Det var kun på kinden, og han stod under en mistelten!