En pris til alle er en pris til ingen

Filmkritikerne har haft det svært og følt sig hjemløse under coronanedlukningen. Det står at læse i begrundelsen for, hvorfor de danske biografer højst usædvanligt har fået sig en Æres-Bodil.

Den glorværdige pris er blevet uddelt til filmpersonligheder siden 1951, men nu er det altså samtlige 167 biografer, ’store som små’ og ’kommercielle såvel som de frivilligt drevne’, der hædres i ét hug.

Det var Torben Villesen, formand for Danske Biografer, der i lørdags tog i mod statuetten. Han er også direktør i Cinema Center i Helsingør, en sjælløs betonbif så blottet for charme, at det får naboen McDonald’s til at fremstå som det rene Taj Mahal.

Flertallet vender tomleren ned

Et er de mange uæstetiske biografcentre som især Nordisk Film har drysset ud over land og by, noget helt andet er den elendige service.

På Trustpilot anmelder 53 procent af biografkunderne deres oplevelse i for eksempel Cinema Center som ’dårlig’, ligesom det også går hårdt ud over Nordisk Film Biografer. Hele 59 procent placerer kædens 23 biografer i ’dårlig’-kategorien, overvejende på grund af, ja, dårlig service.

Ekstra Bladet beskrev også i lørdags, hvordan Nordisk Films billetpriser lå 42 kroner over den almindelige prisudvikling. Et bæger popcorn er 637 procent dyrere end i Netto. Så er de danske filmkritikere ikke en anelse ukritiske, når de sådan gør honnør for samtlige biografer?

Ekstra Bladet interviewede i sidste uge Asger Flygare Bech-Thomsen, direktør for Nordisk Film Biografer, om prisudviklingen.

Ikke ynk, men hyldest

Bodil-komiteen understreger i begrundelsen, at der ikke er tale om en medlidenhedspris. Forperson Nanna Frank Rasmussen brugte et døgn på ikke at ville udtale sig til Ekstra Bladet, men det vil næstformand Jacob Ludvigsen gerne:

'Vi ynker ikke biograferne. Vi ophøjer dem. Vi vil gerne hylde biograferne efter et år, hvor de har været presset mere end nogensinde før, først og fremmest af to lange nedlukninger, men også af streaminggiganter, der prioriterer biografplatformen mindre og mindre.'

'For os i Danske Filmkritikere er det et vigtigt signal at sende, at biograferne står helt centralt i vores filmkultur som det absolut mest optimale sted at nyde en film til fulde.'

'Men svarer det ikke til, at Danske Sportsjournalister uddeler en æres-fighterpokal til samtlige gymnastiksale? Eller at årets Æres-DMA går til alle, der stadig sælger cd’er fra Accord over Elgiganten til diverse tankstationer? Eller at Danske Madanmeldere sikrer en ærespris til alle restauranter fra grillbarer til brasserier? Altså, er en pris til alle ikke en pris til ingen? '

'Hos Danske Filmkritikere er vores ærinde normalt ikke at beskæftige os med biografer. Med med Æres-Bodil’en gør vi en undtagelse fra vores normale fokus og retter opmærksomheden mod filmens ultimative tempel, biografen, hvor de har allermest brug for støtte,' skriver Jacob Ludvigsen slutteligt tilbage.

På spørgsmålet om, hvor æresstatuetten præcist skal stå, lyder svaret, at den skal gå på omgang blandt de 167 biografer.

