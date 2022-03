En tung glorie

På side 1 pointerer Poul Madsen, at 'Bag forsiden' ikke er en erindringsbog. Den 'handler om medier, magt og nogle af de mest vilde og spektakulære sager, der har været på mediernes, politikernes og danskernes dagsorden de seneste 15 år', skriver han.

Det er en besynderlig afstandstagen til stoffet, for det er en meget personlig bog, der udover det ovenstående netop også handler meget om Madsens egne følelser, tanker og familieliv.

Herunder hans overvejelser om at stoppe som chefredaktør, da han skulle være efternøler-far til datteren Frieda, hvis foto sætter punktum for fortællingen.



'Jeg var Ekstra Bladet', postulerer Poul Madsen et par sider længere henne. Og det er også ham selv, der er i fokus. Jeg ville tro, at en avis er resultatet af en hel redaktions indsats.

Kun en lille håndfuld af de mange, mange ansatte, primært chefer og politiske journalister, bliver fremhævet. Men de fleste af dem, der – også – var Ekstra Bladet, bliver forbigået.

Side-9 piger og øgenavne

Hvert af de i alt 26 kapitler beskriver en sag i Madsens tid som chefredaktør.

Fra forhenværende miljøminister Karen Ellemanns skraldesag, hvor bladets journalister havde rodet i hendes affaldsspand og fundet ud af, at hun ikke selv affaldssorterede, selvom hun opfordrede til kontrol af borgernes skrald.

Til bladets massive dækning af Søren og Eddys gidseltagning af somaliske pirater, der resulterede i både en erstatningssag og kritik fra Pressenævnet. Men der er også plads til de mere lette sager som rehabiliteringen af den notoriske side 9-pige og politikernes øgenavne i spalterne.

Et indblik i maskinrummet

'Bag forsiden' giver et indblik i Ekstra Bladets maskinrum, hvor der er blevet anvendt nogle til tider kreative metoder. Bogen er bedst, når den nøgternt forholder sig til de enkelte mediesager- og skandaler.

Desværre bruger Madsen lidt for mange anledninger til at skylde skylden for fejlvurderinger på andre end sig selv. Bogen indeholder en hel del efterrationaliseringer, og Poul Madsen ender nærmest med at fremskrive et portræt af sig selv som publicismens frelser.

Friedas far må få ondt i nakken af at bære så tung en glorie.