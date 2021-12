Erotik i børne-tv

Så blev det 13. december og dermed Luciadag. Dagen, alle skabere af tv-julekalendere elsker, fordi der så automatisk går nogle minutter med en flok mindreårige piger i hvide kjoler.

Her kunne jeg passende have lavet en kæk, aktuel reference til noget med barnebrude, men den slags holder jeg mig for god til.

Oppe i det ydre rum opsummerer Mie lige handlingen for Johannes og Mette. Og for vi andre, der også har mistet tråden de seneste dage: Viggo havde brug for magilium til sine FlyPhones, så Mette byggede en maskine, der kunne teleportere hende til Planet 9 og hente det. Men Mette kunne ikke finde den dampende brønd, returmaskinen virkede ikke og Viggo efterlod hende til sin egen skæbne. Indtil nu, hvor han mangler det magiske stof igen.

På jorden viser det sig gudhjælpemig, at børnene allerede har juleferie i morgen. Altså, rigtig juleferie, ikke bare den slags statsministeren har givet vi andres børn. Elias og Noor har derfor kun et døgn til at få fikset alderskalibratoren og hentet deres venner hjem. Men det går op for Elias, at Noor har byttet teleporteren væk.

– Har du givet maskinen til Viggo for en FlyPhone, råber han vredt.

’Kometernes jul’ følger dermed fint dramaturgien i tidligere danske julekalendere. Det er også heromkring Benny går amok på Gertrud i ’The Julekalender’, fordi hun har givet hans bog til en flok spejdere.

På Planet 9 bevogter 9’serne Mette, mens hun foregiver at lave teleporteren. Imens sniger Mie og Johannes sig af sted for at finde brønden med magilium. Hun giver ham bind for øjnene, angiveligt for at højne hans andre sanser. Den tågede luft er tyk af ungdommelig erotik, og man føler med de børn, der skal se det her sammen med deres forældre.

Det bliver ikke bedre, da Mie pludselig kysser Johannes. Hallo, hun skal forestille at være 12 år! Burde TV 2 ikke have skilt dem ad, inden det kom dertil, og er den slags overhovedet lovligt? Ja, beklager, men jeg har ikke lige fulgt med i dagens nyheder.

Noor smadrer sin nye FlyPhone, får klinket skårene med Elias og opsøger Bolette-Henriette for at få hjælp til at lave alderskalibratoren. Hun har dog allerede givet den til Viggo, som skal hjælpe hende, mod hun ikke afslører, at han har holdt Mette fanget i rummet i ti år.

Oppe på Planet 9 fortsætter de unge mennesker deres farlige færd. Johannes har fået bindet af, men opdager til sin skuffelse, at hullet ind til den dampende brønd er spærret.

Hey, jeg sværger, det er ikke mig, der bruger plat billedsprog. Det er virkelig det, der sker.