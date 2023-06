Familiehemmeligheder fra Tove Ditlevsen

Et gammelt rygte har fået ny næring: At Tove Ditlevsens datter, Helle Munk, blev seksuelt misbrugt af sin stedfar, Ekstra Bladets famøse chefredaktør Victor Andreasen.

De halvoffentlige hviskerier om denne kvasi-incest har floreret siden dengang, men først nu hvor barnebarnet Lise Munk Thygesen har fået adgang til sine mors efterladte dokumenter, heriblandt breve og sygejournaler, fremstår det på skrift fra kilderne selv.

De involverede parter er døde, så den præcise sandhed kommer vi formentligt aldrig til at kende. Men et brev, som Tove Ditlevsen sendte til sin datter, der var blevet smidt ud hjemmefra, taler sit eget tydelige sprog: ’Jeg længes efter dig som mor, men som rivalinde kan jeg godt undvære dig.'

Sorgfuldt

’Tove Ditlevsen var min mormor’ er en fortælling om syv generationer af kvinder - fra Thygesens tiptipoldemor til hendes egne døtre. Knudepunktet er selvfølgelig Tove Ditlevsen, men egentlig fylder forfatteren, der begik selvmord, da Thygesen var 12 år, ikke lige så meget, som titlen indikerer. Bogen er i højere grad en undersøgelse af betydningen af arv og miljø i familien, der har været hårdt ramt af misbrug, psykisk sygdom, selvmordsforsøg – og selvmord.

Det er et imponerende stykke slægtsforskning, Thygesen har bedrevet, og denne historie bliver organisk flettet sammen med Thygesens egne minder og erfaringer, blandt andet med alkoholiserede og psykisk ustabile mænd. Og hun kæder disse relationsmønstre sammen med de forhold, hendes mormor, mor og egen datter også har været i.

Som hun skriver mod slutningen ’I min gennemgang af historier, hemmeligheder og breve er det tydeligt for mig, hvor mange gentagelser der er fra generation til generation i min familie.'

Det er et både sorgfuldt og analytisk værk, hvis udtalte mission er at forsøge at læge familiens mange sår. Om den gør det, kan jeg naturligvis ikke konkludere, men det er – uanset hvad – interessant læsning, der strækker sig langt ud over kendis-biografien og et bevægende erindringsværk i egen ret.