Fantastisk præstation: Sit livs rolle

Siden det folkelige gennembrud i 1983 med ’Zappa’ baseret på en ungdomsbog af Bjarne Reuter, har en stor del af Bille Augusts film taget forlæg i romaner. Det gælder selvfølgelig ikke mindst stjernestunden ’Pelle Erobreren’ fra 1987, der byggede på Martin Andersen Nexøs fortælling fra 1906.

Aktuelle ’Pagten’ har også et litterært udgangspunkt, nemlig Thorkild Bjørnvigs selvbiografiske bog af samme navn, der udkom i 1974, og i sin tid vakte stor opsigt – også uden for det litterære miljø.

Kunstnerisk superstjerne

’Pagten’ var Bjørnvigs version (som det siden har vist sig, at han stod ret alene med) af sit forhold til den 33 år ældre Karen Blixen. De mødes første gang i 1948, hvor han er 30 og hun er 63 år.

Blixen er på det tidspunkt en kunstnerisk superstjerne – i dag ville man vel kalde hende en celebrity – og han er en ung, lovende digterspire. Blixen er også på det tidspunkt stærkt svækket af den syfilis, der ender med at tage livet af hende i 1962.

’Pagten’ er på mange måder også historien om et mentorforhold, der kører helt af sporet. De lover hinanden åndelig troskab, og selv om forholdet er platonisk, er Blixen stærkt manipulerende – ja, Bjørnvig påstår uden blusel, at hun havde magiske evner, og kunne læse folks tanker og styre deres liv.

Menneskelige omkostninger

Hvorvidt det er sandt, tager August ikke stilling til, men fokuserer i stedet på de menneskelige omkostninger, som det stærke bånd mellem de to forfattere havde. Både for dem selv, men ikke mindst for deres omgivelser – især Bjørnvigs unge hustru Grete (Nanna Voss) samt hans elskerinde Benedicte (Asta August), der i bogen er anonymiseret, men her identificeres som Knud W. Larsens kone.

Grete endte med at forsøge selvmord og for Benedicte lykkedes det i 1973.

August beskriver Bjørnvig som en ambitiøs, men også både nølende og selvoptaget mand, der ikke rigtig har blik for de fatale konsekvenser hans (manglende) valg, har for personerne omkring ham. Han spilles med stor troværdighed af talentet Simon Bennebjerg, der hidtil har været mest kendt for sin medvirken i sæson tre af ’Arvingerne’.

Sit livs rolle

Filmens clou er dog altid herlige Birthe Neumann i sit livs rolle som den aldrende Blixen. Hun er ganske enkelt formidabel og stjæler fuldstændig hver eneste scene, hun er med i. Lige som man også har på fornemmelsen, at det var tilfældet med virkelighedens Blixen.

Det er især de to hovedrolles præstation, der for alvor løfter Augusts solide, men også lidt stive filmatisering, der ender med at holde historien ud i lidt for strakt arm. Man ser den, men man mærker den aldrig for alvor.