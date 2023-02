Fatalt dødskys: Bille August er tilgivet

Traditionelt ved man aldrig helt, om man falder i søvn til Bille August eller ej, men igen leverer den 74-årige følelses-forfører et intenst historisk drama til det modne publikum

En Bille i biffen kan være både fugl og fisk. Det har været nærmest umuligt at forudsige, om man ville slumre ind eller blive henført af den kendte instruktørs følelsesfulde storfilm.

Der er hans allerførste danske film, man aldrig glemmer ('Zappa' og 'Busters Verden'). Der er hans internationale gennembrud ('Pelle Erobreren'), som er så uhørt langtrukken, at den utroligt nok fik en Oscar for det.

Der er dem, man vitterligt snorksov til ('Jerusalem' og 'Nattog til Lissabon'). Der er dem, der sært nok blev alt for højtidelige ('Goodbye Bafana' og 'Marie Krøyer').

Og så er der jo dem, der aldrig blev til noget ('Lysets Engle', 'Now You Don't' og den meget omtalte H.C. Andersen-film). Ideer, der kostede de danske skatteydere over fem millioner kroner i støtte, men altså aldrig blev filmiske flyvefisk.

Odders Leonardo

Man tilgiver Bille August, for han har genfundet sit snit på det seneste. Med det skarpe Karen Blixen-krænkerdrama 'Pagten'. Og den stærke iscenesættelse af den kanoniserede 'Lykke-Per', hvor Esben Smed stjal billedet som plaget sjæl.

I 'Kysset' er det igen Odders helt egen Leonardo De Caprio, der er rejsende i skæbnesvanger skyldfølelse.

Esben Smed er den pligtopfyldende løjtnant, der byder baronens lamme datter Edith (Clara Rosager) op til dans. Han ved ikke, at hun har været udsat for en rideulykke. Forlegenhed bliver til medlidenhed og talrige besøg.

Esben Smed og Clara Rosager i 'Kysset'. Foto: Rolf Konow

Og langsomt (men alligevel hurtigt for en Bille August-film) vikles løjtnanten ind i et manipulerende kærligheds-kammerspil. Dilemmaet er tidløst, selv om det foregår i tiden op til 1. verdenskrig: Benhård sandhed eller medlidenhedens falske håb?

Det er klassisk Bille-tematik. Længsel og hvide løgne. Stolthed og selvbedrag. Skruet sammen med psykologisk raffinement og historisk præcision i scenario og sprogtone. Det er næsten som at være på udflugt med Det Kongelige Teater.

Smålig sensitivitet

Har vi egentlig andre end Bille August til at tage hånd om disse store historiske udstyrsstykker? Disse store følelsesmæssige dilemmaer i en splittet tid, hvor smålig sensitivitet hænger som en dyne over det moderne Danmark. Også i filmbranchen.

Det er prisværdigt, at den 74-årige elegantier stadig kan orkestrere et passende altmodisch perspektiv på pli, pligt og selvopofrelse. På den led er 'Kysset' frisk og smagfuld i sin skildring af sindets skrøbelighed.

David Dencik brillerer i rollen som den dobbelttydige Dr. Faber. Esben Smed spiller (igen) med velfriseret rastløshed. Clara Rosager gestalter sin karakters sårbarhed skræmmende realistisk.

'Kysset' rammer lige i øjet på Biografklub Danmark-segmentet.