Feel good-film midt i det krigeriske vanvid

'Belfast' leger ubesværet med barnets perspektiv i en religiøs strid, der splitter familier. Det er instruktør Kenneth Branaghs personlige historie sat i scene. Så legende og rørende, at den er nomineret til syv Oscars

Det starter i farver, nærmest som en turistreklame for nutidens Belfast, akkompagneret af bysbarnet Van Morrisons boblende soul.

Og så går vi ellers i symbolsk sort/hvid, da idyllen skrues tilbage til instruktørens egen fiktionaliserede barndom i den nordirske by, som i sommeren 1969 betød både fysiske og mentale barrikader mellem katolikker og protestanter.

Der bliver kastet med sten og molotovcocktails, så børnene må indenfor og gemme sig under spisebordet. Branaghs ni-årige alter go, Buddy, må forsøge at begå sig i de voksnes bataljer.

Anarkistisk lancier

Det er utroligt nok en stærkt livsbekræftende film, som Kenneth Branagh har skrevet og instrueret. Som en slags socialrealistisk eventyr, hvor barnets legende univers reflekterer datidens sort/hvide religiøse splid.

Da Buddy (Jude Hill) under endnu en omgang optøjer bliver lokket med til at loote den lokale købmand, ender det i en nærmest stillestående scene. Sammen med mor, far og storebror er de pludselig statister i en anarkistisk lancier mellem politi, demonstranter og britiske soldater.

Sådan husker et barn et traume, i farveløs slowmotion, med en ellers fraværende far, der pludselig er på pletten som en snarrådig heltefigur.

Fiktionens fantasi i farver

Det er langt fra sort/hvidt, og det er netop den Hamlet-elskende instruktør og manuskriptforfatters lille genistreg.

Barnets dilemma er til at føle på. Faderen (Jamie Dornan) arbejder i London, de er protestanter. Han vil væk. Moderen (Caitriona Balfe) vil blive i det kvarter, hvor de føler sig hjemme og relativt trygge trods optøjerne.

Bedsteforældrene, sublime Judi Dench og den alt for oversete Clarán Hinds, spiller også en betydelig rolle med deres stærke nærvær over for den lille Buddy. Drengen skal jo også navigere i en hverdag med skolegang, den første forelskelse, og en dyb fascination af tidens tv og spillefilm (som genialt nok bliver vist i farver).

Det er alt sammen forunderligt rørende og sjovt. Det er et svært liv fortalt med lethed. En feel good-film midt i det krigeriske vanvid. Det er Van Morrison på lydsiden. Det er den slags, man har brug for, når verden brænder. Om det er i Belfast eller Belarus.