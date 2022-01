Fem stjerner: Guerillakrig fra skrivemaskinen

Kan poesi ændre verden?

Det mener Klaus Høeck, der i digtsamlingen 'Sorte sonetter' fra 1981 skriver om Israel-Palæstina-konflikten:

'Yasir Arafat, det er kunsten der / ændrer verden og omvendt. Dén onde / cirkel slipper vi aldrig ud af. Der / for må vi tiltræde digtets kredse. // Og træffe hjertet med andet end ma / skinpistolkugler, skrive poe / si, der drejer sig om andet end de æstetiske, teologiske ka /(…)/ tegorier, hvor sommerfuglene sidder på deres knappenåle. Og / forvandle cirklen til den gode cirkel.'

I sonetterne tiltales skiftevis den tidligere ikoniske PLO-leder Yasser Arafat og terrororganisationen Sorte September. Høeck skriver om at ønske at tilslutte sig den palæstinensiske modstand, men være for bange for granaterne, derfor fyrer han '(…) atter skrivemaskinegeværet af'.

Digtningen bliver altså en modstand, en poetisk guerillakrig. At bruge ordene som våben er Høecks poetik. Som når han skriver: 'Men man skal kæmpe sin egen kamp mer / end andres, på sin egen facon. Der / for fører jeg guerillakrig med ord / sorte sonetter og digtsamlinger.'

Skønhed og grusomhed

Høeck, den nu 83-årige digter, har været absurd produktiv siden debuten 'Yggdrasil' fra 1966. Han er en af Danmarks største nulevende systemdigtere og har ofte valgt sonet-formen til sine digte.

Det gjorde han også i digtsamlingen 'Ulrike Marie Meinhof' fra 1977, hvor han besynger den venstreekstremistiske terrororganisation Rote Armee Fraktion. Om man er enig i Høecks ideologiske standpunkter er en helt anden snak, men det her er bare nogle pokkers gode digte!

Der er både skønhed og voldsom grusomhed i sonetterne, der med sine 70 sider er en af Høecks korteste digtsamlinger.

Men giver det mening at læse og endda anmelde en digtsamling fra 1981 i 2022?

Ja, det gør. 'Sorte sonetter' bør stå som et historisk dokument om en konflikt, der stadig er uløselig. Og så bør den ganske enkelt også bare læses eller genlæses i dag, fordi den er et højdepunkt i dansk politisk digtning.