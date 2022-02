For lidt ramasjang

’Borgen’ har ikke helt det forventede seertække.

Den lægger ikke ligefrem gaderne øde. Og samtlige annoncerede ’Borgen’-podcasts på diverse medier må føle sig lidt fjollede, efterhånden som de desperate forsøger blæse liv i en folkelig modtagelse af sæson fire næsten ti år efter forrige sæson.

Afsnit tre fortsætter i vanligt format med sin næsten en-til-en kopierede gennemgang af tidens tern. En statsminister i madpakke-selfie-sving, lesbisk TV-vært og dyreaktivisme (så woke’ism også føler sig set), en gammel ven, der ’udredes for demens’ og overtrædelse af ministeransvarlighedsloven, som ’jo ikke ligefrem er en rigsretssag,’ ifølge Birgitte Nyborg.

Spelt-drama

Hvis der var mere spelt i dette drama af et politisk korrekt bagværk, ville det hele eksplodere mod indersiden af DR-dramas ovnrude.

Og måske er tiden bare trillet lidt bort fra de tern, ’Borgen’ bygger på. For der er intet at sige skuespillet – da slet ikke Sidse Babette Knudsen – eller produktionen eller for den sags skyld det skitserede politiske dilemma på.

Her i afsnit tre nåede vi til, at enten måtte Nyborg gå af for at overtræde ministeransvarlighedsloven, eller også måtte hun skifte holdning. Birgitte Nyborg skiftede holdning. Og det er faktisk et ægte vidnesbyrd om dansk politik. ’Vi skal kunne tælle til 90,’ som heltinden siger, mens hun lader den politisk korrekte glans midlertidigt gå af sig. Hun gik pludselig fra klimadronning til klodeskænder, da hun byttede sit politiske liv for at gå ind for at udvinde olie i Grønland.

Trættekær

Men måske er skabelonen blevet en lidt for trættekær forestilling. Det er fermt og professionelt udført, men man skal som seer helst være bjergtaget af tanken om Birgitte Nyborgs fremtidige skæbne. Ikke mindst når man i et helt afsnit forlader russer- og efterretningstjeneste-konflikten. Dette sidste var virkelig en mangel i afsnit tre og forekommer at være seriens egentlige trækplaster.

Her var Grønlands-sporet blot en begravelse og et forsøg på poesi. Nyborgs udsendte ambassadør drak gin og tonic med indlandsis. De indkapslede luftbobler er 3000 år gamle fik han at vide. ’Guds prutter’, sagde han til kvinden, med hvem han udlever seriens kærlighedsspor.

En kærlighedshistorie, som holdes hen. Hvilket vi i det hele taget blev i dette afsnit tre. Der var for mange intentioner, prætentioner, hensigter og alt for lidt ramasjang.