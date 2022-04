For Zlatan da, et pletskud til de utilpassede

- Der er altid noget med dig, siger en træner til det unge talent.

Vi er mange, der med rette har fået de ord smidt i nakken, og også i Zlatans tilfælde er der noget om snakken.

Han har trods alt stjålet trænerens røde citybike, nikket en holdkammerat en skalle og svaret igen, igen og igen. Den unge Zlatan Ibrahimović er en kæphøj lille lort, der vokser sig tårnhøj på at være ham, der tør gå selv. Ham, der aldrig helt passer ind.

Eller som Ajax-holdkammeraten Mido engang har sagt om ham: 'Andre må tilpasse sig Zlatans spil'.

Sympatisk skarnsknægt

Vi følger det kontrære ikon fra barns ben, hvor han er lige så charmerende som irriterende. Utilpasset, urolig, egenrådig, temperamentsfuld. En dreng, der - som så mange andre drenge - mest tænker på bolden, når han egentlig skal passe skolen.

Historien om Zlatans fattige opvækst i Rosengård, den berygtede ghetto i Malmø, er som bekendt fortalt af Zlatan selv, i erindringsbogen 'Jeg er Zlatan Ibrahimović'.

Som film fungerer den overraskende godt, fordi den i bedste svensk socialrealisme-tradition tager sig god tid til at tegne af et sympatisk portræt af en skarnsknægt, der er fyldt med fiduser, både på og udenfor banen.

Foto: PR Nordisk Film/ Mark De Blok

Buhråb og svinere

Ligesom i dokumentarfilmen 'Den unge Zlatan' bliver der krydsklippet mellem opvæksten i Malmø og den endelige manddomsprøve i storklubben Ajax Amsterdam, hvor Zlatan Ibrahimović døjer med anerkendelsen.

Zlatan ser en racistisk fodboldkommentator kalde ham for en andenklasses udlænding, der skal skride hjem. En autentisk historie, i øvrigt.

Men buhråb og svinere er som bekendt benzin for den uregerlige rod, og det er netop den ukuelige tro på eget talent, der løfter filmen op over over bold-benovelsen, og gør den til et pletskud for alverdens utilpassede.

Autentisk Granit

Det er den 22-årige Granit Rushiti, der spiller Zlatan som teenager. Han har selv spillet fodbold for Malmö FF, og har en overbevisende evne til at gå, spille, tale og grine som legenden selv.

Der bliver i det hele taget jongleret med autenticiteten i både billede og lyd. Fra ghettodrengenes klunsede 90'er-tøjstil til de klaprende støvler i omklædningsrummet. Der er øre og blik for fodboldspillets tone og intensitet på selve banen.

Foto: PR Nordisk Film/ Mark De Blok

Fiktion eller ej?

Dog synes jeg faderens betydning for Zlatan er en kende underspillet. I filmen virker han fraværende, det gør han ikke på samme måde i bogen.

På den anden side, blev det i sin tid afsløret, at forfatteren David Lagercrantz selv havde fundet på mange af Zlatans citater og således skabt sin egen fiktive figur.

Sådan er det også med filmen 'Jeg er Zlatan'. Man behøver ikke interessere sig for fodbold, for den handler om at være menneske.

Fiktion eller ej.