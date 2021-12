Forbudt for børn

Vi er nået til 21. afsnit af ’Kometernes jul’ og … er I heller ikke helt kommet jer over, at børnene fik tis i hovedet i går?

Mie, Noor, Johannes og Elias er endnu engang smuttet med teleporteren til Planet 9. I betragtning af, hvor besværligt det er at bare tage et tog i disse dage, så sidder man tilbage med en vis beundring for infrastrukturen i årets julekalender.

Man sidder også tilbage med en vis beundring for de helbredsmæssige fremskridt, Mie har haft de seneste tre uger. I begyndelsen af december var det livsnødvendigt for hende at få sin insulin hver dag, men det er åbenbart ligegyldigt nu.

Nå, Viggo følger efter børnene, på jagt efter det stjålne magilium, de vil levere tilbage til planeten. Ungerne har et forspring, men labyrinten til den magiske brønd er spærret, og de kommer op at skændes om, hvilken vej de skal gå. Vi skriver 2021, så pigerne er selvfølgelig de klogeste og mest modige.

Nede på jorden er Forsker-Mette også modig. Hun har ikke drukket kaffe i ti år, men tager alligevel en stor kop. Det får hende til at blive overgearet, danse og sige som en kylling. Hvis min kone vidste, kaffe havde den effekt, så kunne vi spare mange penge på hvidvin.

Mie, Noor, Johannes og Elias’ forældre møder op på FlyCorp. De har kun forælder hver. Men igen, det er 2021, det her, så hvem har brug for flere.

Bolette-Henriette opsummerer for dem, hvad der er sket i de sidste 20 afsnit og konstaterer, at børnene igen er strandet i det ydre rum. Forældrene er ikke glade, men reagerer dog overraskende afdæmpet. Jeg mener, jeg har siddet til et forældremøde, hvor Maya og Smillas far Torsten flippede væsentligt mere ud, fordi der ikke var fuldkornsboller i kantinen.

Noors far vil gå i protest, men finder ud af, at forældrene er låst inde. Eller, det vil sige, kort efter åbner Panda-Søren godt nok døren indefra, da han skal lukke Forsker-Anna ind. Hun ser i øvrigt imponerende frisk ud, i betragtning af, at hun lige er blevet knaldet ned med en flaske. Men de små plothuller kan vi også leve med, for kort efter er der igen forbudt for børn-julekalender oppe på Planet 9.

Viggo har nemlig trukket en hætte over hovedet og angriber børnene med en økse. Ja, sgu. Han rammer dog forbi og bliver i stedet mast under et stort stenskred. Glædelig jul, unger.

Tempoet og uhyggen i ’Kometernes jul’ er nogenlunde intakt, men jeg håber alligevel snart der er nogen, der får tis i hovedet igen.