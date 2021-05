'Friends'-sammenkomst er indforstået fan-nostalgi

'Friends: The Reunion' er er uden tvivl tophyggelig underholdning for ægte fans. For andre er det mere et famlende og indforstået hyldestshow, der ikke tør berøre bagsiden af seriens enorme succes

236 afsnit, 10 sæsoner over 20 år. 25 millioner seere om ugen i USA alene, hvor showet i alt er set mere end en milliard gange på tværs af alle platforme.

Plus en million dollars i løn pr. afsnit til hver af de seks skuespillere, da 'Friends' nåede sin slutning i 2004. Og så er serien jo så også blevet sendt i resten af verden, herhjemme stadig i båndsløjfe på TV 2 Zulu.

Tallene alene er imponerende og minder om, at der findes ikoniske sitcoms, der engang samlede de fleste, hvilket må være årsagen til den enorme hype omkring den dokumentar, der i dag fik premiere på HBO.

Jeg så skam også med engang, mest over skulderen på skiftende kærester, der alle havde det til fælles, at de identificerede sig med hver sin af de seks skuespillere, hvilket faktisk var ganske specielt ved genren; de havde alle hovedrollen i et komisk krævende teaterstykke, som blev optaget med livepublikum uge efter uge.

Ægte venner

'Friends' afspejler venskabet i den ungdommelige periode, hvor ens venner er ens familie, og formåede med sine mange opfindsomme plottwists åbenbart at holde sig frisk og aktuel i generationer, selv om seriens zeitgeist i dag ærligt talt virker bedaget og ufarlig.

Således også HBO’s nostalgiske hyldest-rendesvouz.

- Look at that, siger stjernerne, da de én efter én møder op med hollywoodsk afblegede tandsæt på det genopbyggede set. For straks at mindes, hvordan de skrev replikker på bordet eller havde et manus gemt i køkkenvasken. De er berørte ved gensynet med hinanden og den kulisse, der formede dem. Hvor de spiste sammen hver aften og var ægte venner på en måde, de kun selv forstod. De blev reelt hinandens familie.

Man mærker straks den fælles kemi, der også flød ud gennem skærmen dengang. Men så skifter vi pludselig scene, og nu skal de seks venner sidde i en sofa hos den evigt råbende ironiker James Corden, der tager spørgsmål fra salen.

Alle seks skuespillere mødes i afsnittet. Foto: Mike Blake/Reuters

Pjattet kendis-hysteri

- Hvad kunne I ikke lide? spørger en fan. Det får vi ikke et ordentligt svar på, selv om Matthew Perry eksempelvis da godt kunne have nævnt sin afhængighed af piller, stoffer og alkohol. For hvad var bagsiden af medaljen? Det får vi naturligvis ikke svar på til en happy reunion.

Vi får i stedet en hurtig quiz om karakteren Joeys tvillingehånd og andre indforståetheder.

Og Lady Gaga, der pludselig synger den kiksede 'Smelly Cat' sammen med Lisa Kudrow. Og David Bechman, der pludselig dukker op på en skærm og siger, han selv minder mest om karakteren Monica, fordi han lider af rengøringsvanvid. Og Justin Timberlake, der pludselig kommer ind klædt ud som kartoffel i et modeshow over seriens mest gakkede kostumer. Det er pjattet og overflødigt kendis-hysteri.

Venner med 'Venner'

Det er momenterne af alvor, der er mest interessante. Samtalerne i kulissen om, hvordan det ramte, når livepublikummet ikke grinede. Også skaberne af serien byder ind med mange detaljer om, hvordan seriens udvikling flyttede sig efter netop seerne.

For fansene var dem, der løftede. De dukker også op i gensynsshowet med hilsner fra Indien til Tyskland. En kvinde siger at hun så 'Venner', fordi hun ingen venner havde.

En anden siger, at 'Venner' netop førte venner sammen. Det rørte mig, men man skal nok være ægte fan for at synes, at denne 'The Reunion' er fantastisk. Jeg savnede dybde og alvor bag alle grinene.