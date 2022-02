Så er der mord med. Det skærper jo altid interessen.

Og Birgitte Nyborg har allerede løjet for såvel Udenrigspolitisk Nævn om sin viden om russere såvel som for sin søn om et par sneakers.

’Du er så fucking dårlig til at lyve,’ som sønnen siger. Og man begriber den adlende hensigt med replikken. Samt et løfte om, at det gode menneske, Birgitte, nu vil falde i sølet.

Aner man ikke, hvor amoralsk og anløben politik tvinger retskafne politikere til at være? Serien er således fortsat alt det, borgerlige altid har beskyldt den for at være: Et politisk korrekt opdragelsesprojekt kittet sammen af mundsavl fra Radikale Venstres vådeste drømme.

Hvilket jo er en mistanke, man ind i mellem får om DR’s virke i det hele taget.

Overordnet morale

Det er også derfor, alle afsnit begynder med en overordnet morale i form af mere eller mindre beåndede citater - der dertil bærer skabernes håb om at forlene serien med litterær kvalitet: ’Forskellen mellem en forhindring og en mulighed er ofte af mindre betydning; Den kloge formår at vende begge til sin fordel. (Machiavelli),’ hed det her i afsnit to.

Javel så. USA tilbyder Nyborg at blive chef for FN, mod at hun overtræder ministeransvarlighedsloven. Og hun kan ikke stå for fristelsen. Det er her, ’Borgen’ sæson 4 trods alt er en del bedre end 1, 2 og 3. Heltinden er selv hovedansvarlig for sin skæbne modsat udelukkende at være offer for urimelige politiske omstændigheders vold.

I hvert fald kan Birgitte Nyborg ikke komme ud af den her som renskuret femi-helt med klima i ascendanten. Medmindre manuskriptet går hen og bliver fuldstændig skørt, må hun æde sig selv og sine udsagn.

De radikale digter

Men der lå til sidst PET’s muldvarp for foden af den klippe, uproduktive grønlændere i gamle dage kastede sig ud fra. Og sådan en kan man jo ikke bare lade ligge. Hverken som Nyborg, som historie eller for den sags skyld som seer.

Grønlænderen er død. Var Enhedslisten forfatter, er det amerikanerne, der har gjort det, hvorpå de beskylder russerne. Hvis det var Dansk Folkeparti, der styrede fortællingen, er det omvendt. Men det er noget, der ligner De radikale, der digter her.

Så det er nok PET selv eller Forsvarets Efterretningstjeneste - eller i hvert fald noget grimt nationalt noget, der har slået den ædle vilde ihjel.