Gaaaaaaaaab!

Jeg magter det næsten ikke i dag. Men hey, det gør de medvirkende heller ikke. I hvert fald er der nedadvendte mundvige og stenansigter hos samtlige af de voksne, der er samlet på Astro Camp for at planlægge stormen på FlyCorp.

Det viser sig, at Bolette-Henriette og Forsker-Annas plan går ud på at lave et pop up-julearrangement på Viggos telefonfabrik for på den måde at få adgang til teleporteren og bragt børnene hjem fra Planet 9.

Eller - det er i hvert fald sådan, jeg forstår det.

Jeg kan ikke helt koncentrere mig på grund af Lotte Andersen, der spiser brunkager. Mette, som hun hedder i 'Kometernes jul'. Hende er jeg stadig lidt forelsket i. Også selvom hun er blevet en kende kedelig og nu mest snakker om, at hun har lyst til at se sin søn.

Jeg har bare lyst til brunkager.

Oppe på planeten leder børnene stadig efter den magiske brønd. Den, de skal smide Viggos magilium i. De bruger et minut eller to på at lyse rundt på de mørke kulisser, men bliver forstyrret af 9'serne og taber kufferten med magilium ned i et dybt hul.

Jeg håber, Poul og Nulle sidder dernede. Så sker der da lidt.

Ekstra Bladets kulturkommentator er ikke ovenud begejstret for TV 2's nye julekalender. Foto: Christian Geisnæs/TV 2

Kedeligt!

Tilbage på jorden laver forældrene julepynt. Forsker-Anna har været i mor Egelinds sminkekasse og flirter med Noors far. Mor Egelind selv, Bolette-Henriette, beroliger Elias’ og Mies mor. Det tager også et par minutter. Hvad siger du, er det en kedelig anmeldelse, det her? Så skulle du prøve at se julekalenderen.

Nå, nu bruger ungerne på planeten så tre minutter på at snakke om, at de ikke har en magnet, så de kan hejse kufferten op fra hullet igen. Bagefter skaffer de en magnet. Indrømmet, det går lidt hen over hovedet på mig, hvorfor der pludselig er sådan en oppe på Planet 9, men lige nu godtager jeg hvad som helst, hvis der bare kommer lidt fut i handlingen.

Mens børnene får has på kufferten, skælder Viggo ud på 9'serne. Han er som bekendt fulgt efter de unge mennesker for at stjæle sit magilium tilbage.

Nede på jorden har hans assistent Tom samtidig kuppet sig til magten i FlyCorp og fyret nogle af Viggos nærmeste medarbejdere. Man får på fornemmelsen, at Viggo er ved at udvikle sig til den slags karakter, som folk ikke bryder sig om i starten, men ender med at have sympati for. I ved, ligesom Simon Kjær, prins Henrik eller Mette Frederiksen.

Okay, rolig nu, det sidste var bare for sjov.

Mens børnene fumler videre i ulidelig langsommelighed og Bolette-Henriette giver verdens kedeligste peptalk, går det op for mig, hvorfor de medvirkende var så slukørede i afsnittets første scene: De havde læst manuskriptet.