Genåbning: Kæmpe fuckfinger til corona!

Endelig kom vores allesammens carpe diem-tatoo til sin ret. Grib dagen! Husk at tage chancer! Lev livet, som om i morgen var din sidste dag!

Regeringens kalkulerede risiko blev i formiddags støttet til overmod af folk på jagt efter stangtøj og snorlige genåbningskøer.

På Strøget mødte både mennesker og medier talstærkt op. Klar på at blæse Mette Frederiksens månedlange forsigtighedsprincip et godt stykke hele vejen ned ad denne Danmarks ellers noget snævre shopping-tarm.

Vi gik fra den ufine til den fine ende af Strøget, og allerede da vi lagde Rådhuspladsen bag os til fordel for gamle burgerkæder og nyere dansk butiksdød, mødte vi de såkaldte facere, altså de vindjakkebeklædte ngo-zombier, som nu atter står klar til at udøve mental spidsrod på folk og fæ.

De holdt sig som de eneste på afstand. Tak til corona!



Der var genåbningsg-læde og svært dechifrerbare sælgersmil bag masken i handelsstandsforeningen. En ekspedient, som i dagens anledning også var dørmand i forhold til maks. antal kunder, medgav, at livet kun er værd at leve, hvis også døden ånder én lidt i nakken. Man skal leve for at dø, som det blev påpeget.



Det var med andre ord ikke kun for at bytte julegaver eller få sig et par svedige sommersko, at dansken luftede kreditkortet i dag. Det var ren og skær udfrielse. Som en indestængt hund, der får færten af en åben dør.



Budskabet var selvsagt: Jubiii, vi skal fandenfiseme ud at fejre befrielsen!



Kun dem, der havde ønsket at toppe deres glædesrus med en vikingehjelm fra de rød-hvide souvenirbutikker, gik forgæves, for de var stadig lukket for alverdens varianter, britiske som sydafrikanske.

Lidt af en partykiller-attitude, må man konstatere. Lidt ligesom damen, der uddelte prygl til Ekstra Bladet for ikke at skrive nok om Mette Frederiksens særlige illuminati-tegn (se videoen øverst i artiklen).



Til det vil jeg sige:

Hvis pandemien rent faktisk er en sammensværgelse, så tager vi den debat en anden dag.

I dag var en hyldest til livet og friheden, måske allermest en kollektiv fuckfinger til corona-frygten - iført mundbind, heldigvis.

Se René Fredensborgs tur på Strøget i videoen øverst i artiklen

