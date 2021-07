Genistreg: Rystende godt tv

Noget af det en dokumentar kan, når den er bedst, er at give tilskueren indblik i et liv, der ligger meget fjernt fra ens eget. Det er lige præcis det, 'De dyre piger' gør.

Jeg har godt nok en profil på Instagram, men jeg bruger den stort set aldrig, og jeg er hverken pige eller særlig dyr.

'De dyre piger' er et portræt af fem unge kvinder (i alderen 20 til 27 år), der er besat af Instagram, En af dem siger, at hun bruger 10-12 timer om dagen på det!

Det handler om at signalere til omverdenen, at man lever et liv i sus og dus, hvilket primært består i at tage flatterende billeder af sig selv iført dyre mærkevarer.

Målet er at få så mange likes som muligt, hvilket tilsyneladende er topmålet af livskvalitet.

Skalkeskjul

Den store genistreg ved 'De dyre piger' er, at den konsekvent lader pigerne selv føre ordet. Langsomt bliver man så klar over – hvad man måske nok allerede havde luret – at det perfekte image blot er et hult skalkeskjul.

'Mit rigtige liv er nok mere mørkt', som den 19-årige Amie formulerer det.

Hun vil gerne fremstille sig selv som en stærk, uafhængig kvinde 'lidt som Beyoncé', men i virkeligheden lider hun af social angst og bor hjemme hos sin far, der betaler hele gildet.

Dybeste respekt

Den 23-årige sygeplejestuderende Mina finansierer sine mange shoppingture via dyre lån.

Undervejs går det eksempelvis op for hende, at hun på blot to år har taget SU-lån for næsten 185.000 kroner. At det overhovedet kan lade sig gøre, er stærkt foragteligt, men det er selvfølgelig en anden diskussion.

Hun blev mor som 17-årig og er kommet ud af et stærkt kontrollerende ægteskab, hvilket selvfølgelig forklarer hendes trang til at fremstille sig selv, som en der har styr på tingene. Hvilket hun tydeligvis ikke har.

Det har den 27-årige frisør Amanda til gengæld. Hun er i hvert fald selvfinansierende. Hendes bekræftelsesbehov bunder i en traumatisk barndom med misbrug og voldsomt omsorgssvigt.

Jeg har den dybeste respekt for de medvirkende, der nok delvist har sagt ja til at medvirke, da en tv-optræden jo er med til at booste deres skrøbelige egoer, men også har haft modet til at lade facaden krakelere for åben skærm.

Dette er ikke blot rystende godt tv (bogstavelig talt). Det er også vigtigt tv. Tak for det. Det burde være obligatorisk pensum i de ældste folkeskoleklasser.