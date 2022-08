Gidsel i fem halvfede timer

Fire dages festival med Ed Sheeran. 40.000 gæster pr. dag, 100 millioner kroner til tidens største popstjerne. Familien Danmark var glade på den første aften, jeg blev fanget i et lidt langstrakt Stockholm-syndrom

Man skal møde op to timer før i lufthavnen, men når det gælder pop-milliardærens personlige festival i Kastrup, så er det tre timer.

I hvert fald, hvis man er fra pressen. Så vigtig er Ed Sheeran.

Også andre velplyssede popfår, børn, husmødre og pæne mænd, mødte (frivilligt) op flere timer før den første af de i alt fire koncerter blev indledt.

‘Danmarkshistoriens største koncertbegivenhed nogensinde’, lod vi os fortælle.

Nogle betalte 700 kroner for billetten, andre fandt sig en gratis siddeplads på Femørens fjerne skråninger.

Merkantil maskine

En britisk kvinde ved navn Cat Burns kørte fuld singback, og kaldte sig selv social akavet. Hun gjorde ikke en kat fortræd.

Den anden opvarmer, Maisie Peters, ‘loved Copenhagen’ fra første splitsekund. Ventetiden føltes lang.

Tidens lyd er en merkantil maskine, der først og fremmest spankulerer rundt i ‘tie dye socks’ og ufarlig bøllehat med Ed Sheerans navn.

Nørderne har overtaget. De ejer verden. Den rødhårede Ed blev mobbet, og har taget sprød hævn via fordybelse. Øvet sig i titusindvis af timer, og gjort sine ofte ordinære stiløvelser til populærmusikkens foretrukne signatur.

Ed Sheeran huserer på Amager de næste fire dage, hvor han ene mand afholder Danmarks største musikfestival.

Glad i grimme gummisko

Et stopur talte ned til frelserens komme. Glad i grimme gummisko. Han lagde fra land med ‘Tides’ og ‘Blow’, og så kørte drejescenen ellers ustoppeligt. Showet er Ed.

Med ‘Shiver’ viste han, hvordan han håndspiller sin lag på lag-lyd. Resten af aftenen var variationer i et i øvrigt imponerende flot scenisk setup, også i lyd, lys og fyrværkeri.

Jeg blev ramt af et Stockholm-syndrom; man bliver betaget af sin gidseltager. Ed Sheeran kommunikerede med stort overskud på alle niveauer. Ivrigt snakkende, tight spillende. Løbende, hoppende, charmerende. På! Og samtidig ydmyg over for sin position.

Simpel kompleksitet

Det er dybt imponerende, hvordan han, ene unge mand, kan håndtere en så stor mængde så let.

Pop-sopranen ligner ikke typen, der gør det for pengenes skyld.

‘Thinking Our Loud’ peppede han frejdigt op med singalong, alt i mens publikum beviste, at fraseringerne er langt sværere end de lyder.

Det er det, der er med Ed Sheeran. Simpel kompleksitet. ‘Perfect’ som den perfekte kærlighedsballade, og alligevel føles det som om, man har hørt den før.

Samtidig trak han den også lige lovligt i høresneglen med et kvart hundrede numre.

Det bliver lidt monotont, når det hele mest er en mand og en halvakustisk guitar.