Gik du glip af årets bedste bøger?

Det vakte opsigt, da forfatteren og musikeren Kristian Leth i marts udgav første bind af sit erindringsværk, 'En vej ud af tågen'.

Ikke mindst fordi Leth skrev gribende om sit smertelige forhold til sin kendte far, digteren, filminstruktøren og cykelsportskommentatoren, Jørgen Leth.

I den femstjernede anmeldelse her i Ekstra Bladet skrev denne anmelder, at 'Leth skriver så tindrende smukt om at være søn og senere om selv både at være søn og far. Det er en bog om sorg og tilgivelse, om alt det uudsagte i familier. Det er et fader- og selvopgør, der ikke er præget af bitterhed, men som er undrende og søgende'.

'En vej ud af tågen'. Kristian Leth. Forlaget Gladiator. 157 sider. 249,95 kr.

Kristian Leth. Foto: Miriam Dalsgaard

'Parasitbreve'. Harald Voetmann. Noveller. Gyldendal. 178 sider. 249,95 kr.

Harald Voetmanns 13. bog, 'Parasitbreve', består af 16 noveller, der alle handler om snylteri. Vi stifter bekendtskab med en broget skare af karakterer, blandt andet en parasit i en tudseblære, en - bogstavelig talt - blodtørstig mand på et afholdshjem og formanden for en krematorieforening.

'Det er både grotesk og virkelig Voetmann-classic, vi har at gøre med her. Teksterne er på en gang dryppende sanselige, originalt poetiske og spidsfindigt humoristiske'. Novellerne modtog fem stjerner i Ekstra Bladet.

Harald Voetmann. Foto: Sara Galbiati.

'Når mænd forlader mig'. Johanne Bille. Roman. Politikens Forlag. 236 sider. 250 kr.

Johanne Billes tredje roman, 'Når mænd forlader mig', handler om den unge forfatter Maria og de mænd, hun møder - og bliver forladt af. Romanen bliver undervejs også et kampskrift om den voldtægt, hovedpersonen udsættes for.

'Når mænd forlader mig' fik fem stjerner i Ekstra Bladet: 'Bille skriver kritisk om parforholdets byttehandel af privilegier (...). Hun skriver både ømt og humoristisk og - vigtigst af alt - ikke moraliserende om parforholdets psykologiske spil.'

Johanne Bille. Foto: Les Kaner

'Trold'. Rasmus Daugbjerg. Roman. Gutkind. 123 sider. 199,95 kr.

Rasmus Daugbjergs anden udgivelse, 'Trold', er en grum og poetisk klimakrise-gyser, der trækker på klassiske eventyr-elementer, men samtidig er hyper-aktuel i sin tematik.

I skoven bor den kvindelige trold, der ser menneskenes ødelæggelse af den natur, hun selv er en del af. Hun beslutter sig derfor for at beskytte skoven og dyrene.

'Daugbjerg skriver blændende sorgfuldt om en desperat kamp for overlevelse,' stod der i Ekstra Bladets femstjernede anmeldelse.

Rasmus Daugbjerg. Foto: Lea Meilandt.

'Det fælles bedste'. Selma Rosenfeldt-Olsen. Roman. Forlaget Harpyie. 158 sider. 229,95 kr.

Selma Rosenfeldt-Olsens 'Det fælles bedste' er en gådefuld og original fortælling om Lora og lillesøsteren Manni, der vokser op i Sydslesvig under Anden Verdenskrig. Her leger de selvopfundne børnelege, og romanen er opkaldt efter en af disse lege: 'Det fælles bedste'.

Efter krigen føder Lora tre børn og er ulykkelig, mens Manni drager til Berlin med kvinden Judith, der er en del af sekten OPS, som er ledet af karakteren Gudfar.

'Stor litteratur i lillebitte format' var overskriften på Ekstra Bladets anmeldelse.