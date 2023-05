Grædende venstremænd er et hit

Odenses revykonge Lars Arvad optræder igen som håndboldlandstræner Nicolai Jacobsen i revyteltet på Engen.

Denne gang coacher han den nye regering, og det er edderhyleme et 'øøøøhhhhh dårligt hold, der slet ikke benytter fløjene!' Et sjovt bud på nyt liv til en godt brugt karakter.

Odenses revy har vokseværk, og har nu seks skuespillere på scenen.

Den bedste transfer er Henrik Lykkegaard hentet i Cirkusrevyen - en uovertruffen gevinst. Hvad enten han er en præst, der foretager en begravelse af Buller47 over Facebooks chat, er stresset fængselsbetjent på overarbejde eller fodboldglad ægtemand – både på hjemmearbejdsplads og tvungen barsel.

Revyen har også skiftet ud på ’trænerbænken’. Tom Jensen har overtaget instruktionen efter Joy-Maria Frederiksen, og er selv på scenen som blandt andet ciskønnet, midaldrende, privilegieblind mand i en smægtende country om tidens "woke"-tendenser.

Identitespolitik har også fundet vej til året sommerrevy i Odense. Foto: Odense Sommerrevy

Tom Jensen bringer en poetisk åre med sig til Odense Revyen. Det drejer sig blandt andet om nogle koreograferede sceneskift, hvor teknikerne "leger med" i revyen.

Musikalitet har Odense Sommerrevy altid haft med Morten Wedendahl som kapelmester, og i år kulminerer det med en aldeles ubetalelig politisk rap; 'Når Venstremænd græder', som er en tidlig – men seriøs – kandidat til årets bedste revynummer, og en skøn, musikalsk satire over det nye ikke-så-super supersygehus.

Thomas Mørk indleder med virtuos vanvidskomik, som han mestrer bedre end nogen anden siden salig Kjeld Petersen, men lige som revyen generelt gør det, falder han også lidt af på den i den sidste tredjedel, hvor idéerne synes brugt op, og hvor man har brugt et alt for stormasket filter, da man valgte tekster ud.

Thomas Mørk er eminent til vanvidskomik. Foto: Foto: Odense Sommerrevy

De har ellers været kvikke i Odense og fået et meget veloplagt lille nummer med om Lizette Risgaard – i Vicki Berlins vellignende parodi.

Lone Rødbroe er i sit es som støjende håndboldfan, formentlig til publikums store fornøjelse, men råbe-komik har aldrig rigtig været min kop te.

Hun og Tom Jensen skaber et sjovt par som repræsentanter for Dansk Heteroseksuelt Samfund til Odense Pride, et nummer, der som flere andre i revyen bærer et Tom Jensen’sk præg ved at vende hverdagens varme emner elegant på hovedet med et twist af absurditet.

Kvaliteten er svingende, men de bedste numre er fremragende, og det skal odenseanerne nok blive glade for.

'Slip latteren løs – Odense Sommerrevy'. Tekst og musik af bl.a. Morten Wedendahl, Vase & Fuglsang og Leif Maibom. Instr.: Tom Jensen. Medv.: Lone Rødbroe, Vicki Berlin, Henrik Lykkegaard, Thomas Mørk, Tom Jensen og Lars Arvad.