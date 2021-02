Hård dom: Karrierens absolutte nulpunkt

Hovedinstruktøren bag 'Badehotellet', Fabian Wullenweber, kom egentlig ret godt fra land med debutfilmen 'Klatretøsen' fra 2002, der både blev en kommerciel og kunstnerisk succes og tilmed blev genindspillet i en udmærket amerikansk version et par år senere.

De gode takter fortsatte med det psykologiske drama 'Tvilling' i 2003 samt den effektive gyser ’Cecilie’ med Sonja Richter i titelrollen fra 2006.

Det skriger til himlen

Så var det, som om han tabte sutten fuldstændig med den anstrengende ungdomsmusical 'Bora Bora' i 2011, der blev fulgt op af den meget lidt morsomme komedie 'Ninna' i 2019. Det lave bundniveau er dog for alvor blevet cementeret i de indtil videre 47 afsnit af 'Badehotellet'.

Wullenwebers eklatante evne til at få det værste frem i ellers glimrende skuespillere kan eksemplificeres ved de indtil videre tre korte scener, som Lars Mikkelsen har fået tildelt som kommunisten og teatermaleren Svend Damm, der alle tre er i spil som den lange karrieres absolutte nulpunkt.

Lars Mikkelsen gør sig stærkt umage for at være lige så ringe som de andre medvirkende i 'Badehotellet'. Foto: Mike Kollöffel/TV2

Grin med virkeligheden

Andreas Jebro har tidligere modtaget to Reumert-priser, så man må gå ud fra, at han kan et eller andet. Hvad det eventuelt måtte være, får vi dog ikke noget bud på her, for man skal vist være ansat eller gæst på ’Badehotellet’ for ikke efter få minutter at have gennemskuet, at ham der Claus Villumsen vist ikke er nogen rigtig arkæolog.

Der gik dog næsten to hele afsnit, før tiøren faldt for den (skal det vist forestille) skarpsindige Bertha Frigh (Lucia Vinde Dirchsen).

Det er nærmest at gøre grin med virkelighedens modstandsbevægelse at fremstille et af medlemmerne som så torskedum, at han ikke bruger bare fem minutter på at læse op på den dækkarakter, vedkommende skal forestille at være. Ikke mindst i en periode, hvor arkæologiske udgravninger var en modedille, der kunne stive nationalfølelsen lidt af i trange tider.

En gang til for prins Henrik

Det skyldes selvfølgelig ikke kun dårlig instruktion (jeg er med på, at overspil er en del af præmissen, men der må alligevel være grænser), men i lige så høj gad slatten manuskriptskrivning.

Når en karakter er i tvivl om et eller andet – i dette tilfælde Weyse – så er det virkelig dovent at lade denne tvivl komme til udtryk ved at lade skuespilleren tale med sig selv i et spejl. Eller også er det blot fantasiløst. Jeg ved ikke, hvad der er værst.

'Badehotellet' burde være fast pensum på landets skuespilskoler. Bedre undervisning i hvordan man ikke skal gøre, hvis man vil fremstille en troværdig karakter, får man næppe.

