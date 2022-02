Hårdt prøvet badehotel

Jeg har aldrig set ’Badehotellet’ før denne sæson ni.

Der har været grunde, konstaterer jeg nu. Der findes således varedeklarationer, der ved højtlæsning falder mere naturligt end enkelte af replikkerne i afsnit et og to. Til gengæld er det alt sammen så syret, at jeg ikke bare kan være anmelder-tvær.

Navnene er eksempelvis en oplevelse i sig selv. Alice Frigh, Lydia Vetterstrøm Ploug, Hjalmar Aurland og min absolutte favorit: Sibylle Fjeldsø. Sig mig, hvilken te drikker forfatterne under manuskriptarbejdet? Jeg vil gerne smage.

Plottet er faktisk udmærket. Krigen er slut og har efterladt en del vraggods og hemmeligheder. Værnemagten har forladt hotellet og en skræmt ’tyskertøs’ – en sekretær. Direktør Amanda dukker op med en datter, hun påstår er halvt ’svensk’. Fru Fjeldsø ankommer med et barnebarn, der i virkeligheden er den selvglade skuespiller Weyses datter. Og Alice Frighs datter, Bertha, tynges af skyld over en episode i sit modstandsvirke. Mere skal ikke afsløres her, men det er også slemt nok.

Intet er dog så skidt, at det i ’Badehotellet’ ikke kan peppes op. Med klitbilleder tilsat lidt swingmusik. Der er med andre ord gang i den i et sammensurium af drama, farce, dilettant-manus og overspil. Behøver Edward Weyse f.eks. at udføre alt, som om han står i et vaudevilleteater, når man allerede har udstyret ham med cabaret-skæg?

Skuespillerne er ellers gode. Det skal de være for at deres karakterer kan overleve replikkerne, som udtales i en computeranimeret scenografi, mellem rekvisitter, der er opstillet som på et bymuseum, samt i en belysning, der muligvis er inspireret af romantiske reklamer a la marmelade fra Den Gamle Fabrik eller Spangsbergs flødeboller.

Eksempelvis når de siger: ’Det har været nogle hårde år’. Ja, medgiver man for sig selv i sofaen. Det er et rimeligt hårdt prøvet hotel, det der. Grosserer Madsen bakser tilmed med noget værnemageri. Og grev Ditmar – også et ret cool navn – er kommet hjem fra KZ-lejren Dachau.

’Badehotellet’ har således alt. Bare ikke på den helt rigtige måde eller i det rette blandingsforhold. Og jeg har svært ved at se, hvordan det hele kan udredes i blot tre yderligere afsnit. Jeg vender dog gerne tilbage. Jeg har f.eks. heller ikke set Sibylle Fjeldsø endnu. Jeg kan næsten ikke vente.

'Badehotellet', sæson ni er i fem afsnit - nyt afsnit hver søndag på TV2