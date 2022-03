Halo, spænd hjelmen!

Milliard-dyr fremtidsfabel baseret på spilsuccesen 'Halo' minder om 'The 'Mandolarian', nu i kamp med højteknologiske orker. Det starter intenst og blodigt, men bliver hurtigt unødigt komplekst med for mange karakterer og konstellationer

Halo, hallo. Hollywood har ringet for at profitere. Det gjorde de allerede i 00'erne, hvor Xbox-spillet første gang fik millioner til at håndsvede. Hollywood ville have sig en 'Halo'-film.

Jeg har stadig til gode at opleve en stærk filmatisering af et video/computerspil. 'Halo' er lovende, dømt på de kun to afsnit, verdenspressen har fået stillet til rådighed. Hvilket de 200 millioner dollars, der foreløbig er smidt i serien, også burde være garant for.

Steven Spielberg er topproducer, og projektet har været så længe undervejs, at det har lignet en svingdør for kreative kræfter. Selv Peter Jackson prøvede, men det nærmeste vi kommer ham, er de orker-lignende aliens, som er en del af fremtidens gale galaksefight.

Plasmaguns og lasersværd

Det går vildt for sig. Panserklædte monstre slår tonen an med plasmaguns af en kaliber, der sprænger ydre kolonister i blodige halvdele.

Heldigvis blander den menneskelige dræbermaskine Master Chief John og co. sig. Med lasersværd og lækre våben, præcis som i spillet. Der er first person shooter-agtige sekvenser og splat i alle retninger. Fedt!

Men 'Halo' er en selvstændig film, hvor det i sagens natur skal handle om menneskelige følelser, så Master Chief tager hjelmen af, i modsætning til spillet. Man vil jo gerne se giraffen, selvom spilnørderne måske føler et svigt.

'The Mandalorian' møder 'Ringenes Herre'

Supersoldaten nægter at adlyde en ordre om at dræbe en teenagepige. Han flygter med hende, godt hjulpet af en magisk 'keystone' med heftig energi. Det er næsten som at se 'The Mandalorian' gæsteoptræde i en scifi-version af 'Ringenes Herre'.

Kapitel to er mere på det jævne. Universet skal forklares, hvilket jeg ikke (også) skal kede nogen med. Det ligger sådan lidt til højre for 'Star Wars' og handler om at finde intergalaktiske forbundsfæller. Det umage par spejler hinandens søgen.

Pigen har mistet alt, hvad hun føler for. Soldaten er først lige begyndt at føle. Hvis ellers UNSC (United Nations Space Command) vil lade ham. Det lader til at være plottet, men der er så mange karakterer og konstellationer i spil, at det bliver unødigt komplekst.

Som man siger: Spænd hjelmen! Hvis du vil følge med.