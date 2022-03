Halvanden time i psykolog-helvede

Psykolog-thrilleren 'Klienten' føles som at være tvangsindlagt til en psykologsession, hvor man bliver talt ihjel. Det er raffineret tænkt, men tungt og teatralsk

Måske kender du tricket, at nogen låser wc-døren op udefra med en mønt? Også dét har klienten tænkt på, da den psykolog, han har tænkt sig at pine og plage, indledningsvis løber ud på toilettet.

Der er tænkt på alle detaljer i dette lille absurde kammerspil af en sadistisk thriller, hvilket man så først finder ud af til sidst. Intet er overladt til tilfældighedernes spil, det hele er et stort kontrolleret teaterstykke.

Mere kan jeg ikke afsløre uden at spoile, kun at det hele kunne være faldet fra hinanden, hvis Danmarks nye filmpsykopat ikke havde haft småpenge i lommen.

Lost in downtown Aarhus

Det er egentlig et inciterende setup, på papiret. Stortalentet Anton Hjejle som bindegal klient, der gerne selv vil dø. Signe Egholm Olsen som afmålt psykolog, der selvsagt ikke vil dø. En historie skrevet af A.J. Kazinski, altså krimi-bestseller-makkerparret Jacob Weinrich og Anders Rønnow Klarlund.

Sidstnævnte er trods alt også en erfaren og stærkt eksperimenterende filminstruktør med film som 'Hvordan vi slipper af med de andre' og 'The Secret Society Of Fine Arts'.

Problemet er bare, at hele miseren føles som at være tvangsindlagt til en stærkt klaustrofobisk psykologtime i downtown Aarhus. Filmen er optaget dér, forstås.

Afsindighedernes årsag og virkning, nej tak

Jeg kan næsten tilgive danske skuespillere, at de kun taler teaterdansk, men det er mig umuligt at acceptere thrillerens tungt skrevne replikker og teatralske overdrev.

Selve plottet er vældig raffineret, så al den dialog er måske en afledningsmanøvre, men jeg havde nu foretrukket reel spænding frem for psykologisk banalisering af skyld og skam. Det er som om, at Anders Rønnow Klarlund hellere vil forelæse om afsindighedernes årsag og virkning end levere straigt up action. Man bliver simpelthen talt ihjel.

Faktisk tror jeg, det er meningen, man skal sympatisere med seriemorderen, for i psykologi-håndbogen er vi jo alle ofre. Jeg heppede på, at han døde langsomt og spektakulært.

Overtænkt omvendt puslespil

Det hele kulminerer dog med sådan et hastværk, at hvis man mod slutningen går på toilettet i to minutter, så er man lige så lost som psykologen. Det er bestemt begavet med alle de brikker, der skal falde på plads i det psykologiske puslespil, men det opdager man desværre først til sidst.

Jeg vil vove den påstand, at 'Klienten' måske skulle være fortalt baglæns. Men det er muligt, at jeg også overtænker det hele.