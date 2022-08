Halvflad bamse

- Behøver man at grine, hver gang man hører 'Bamses Venner'?

Det er konen, der spørger. Svaret er tvetydigt.

For nok leder Flemming ‘Bamse’ Jørgensen efter sit sande jeg i halvanden filmtime, men hans manager (Lars Ranthe) plaprer op om, at folk vil have fest og ikke sjæl. Bamses far (Henrik Birch) kalder oven i købet kompositionerne for klovnemusik.

Og i medierne blev den syngende smækbuks kaldt for ‘Europas største taber’ efter en 14. plads til Eurovision. Det var med ‘Tænker altid på dig’, en ode til konen Käte (Johanne Louise Schmidt), som ikke så meget til sin evigt turnerende mand, dengang i 80’erne.

Virkelighedens klicheer?

Det såkaldte ‘feel-good-drama’ har konflikter på alle hylder og forsøger ihærdigt at få det hele til at hænge sammen i en retrokitschet hyldest til en stor mand, der først til sidst fandt sit stille jeg.

Annonce:

Skyldes det direktør-farens manglende anerkendelse over for det adoptivbarn, som han i sort/hvide flashbacks tager tilbage til barndommens fattige baggård med replikker som: ‘Dem, der har lavet dig, vil ikke have dig,' ‘Ku du tænke dig at bo der?’ og ‘Vil du blive her, eller vil du med hjem?’

Og overtage fabrikken, forstås.

Nej, Flemming vil synge. Også selvom han i baggården møder sin bror, som sparker hans medbragte trompet i stykker. Det kan meget vel være sket altsammen, men på film fremstår det mere troværdigt, hvis man hæver sig over at skære virkelighedens værste klichéer ud i bølgepap.

Anders W. Berthelsen har fortalt, at han tog 12-15 kilo på for at spille rollen som Bamse. Foto: Martin Dam Kristensen/Nordisk Film

Parodi på jyder?

Det er ikke Anders W. Berthelsens skyld, for han både ligner og synger som den ægte Bamse, men desværre i en film, der forfalder til floskler. Man tror nærmest, det er en parodi på jyder, så både under-og overspillede er visse replikker og scener.

‘Jeg har kun tre tænder’, synger Bamse, alene på en palle i Viby Centret, efter 'melodunte'-fadæsen. Hans søster (Signe Egholm Olsen) ser på som en af få og opsøger den bror, der blev bortadopteret. Han afviser hende.

Annonce:

Vi forstår (igen), at Bamse må finde sin Flemming, før han kan møde sin fortid. Det er lige så trivielt som en Bamse-sang og egentlig ret ironisk, at den storstilede film om 'Bamse' ender med at ligne en lille båd, der gynger i banaliteternes andedam. Og først til sidst får fisket lidt substans op af sjælens dyb.

Finder Bamse Flemming?

Her har Bamse fået sig en flot villa med havudsigt. Nu er søsteren dødeligt syg. Vil han synge Kaj Munks 'Den blå anemone' til hendes begravelse? For første gang sætter filmen sig ned og tørrer sin svedige pande.

I stedet for at være her, der og allevegne med 'Bamse-bussen' og den støttende kone og den idiotiske manager og den røv af en far, der så alligevel viser sig at være stolt, fordi den populære sanger nu 'kender borgmesteren og har været i radioen.'

Nu bliver det hele i stedet penslet ud. Bamse forstår, at han var den heldige, sådan at blive adopteret. Bamse forstår, at han ligesom farmand er blevet direktør i sit eget liv. Bamse har droppet både sødmælk og kager. Bamse har endelig fundet sin Flemming.

Vi andre har forstået det. Det gør det alt i alt til noget af en halvflad fadbamse at sluge.