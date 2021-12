Regner Grasten & co. malker endnu engang statskassen med en tåkrummende overflødighed, et såkaldt reboot af den allerførste 'Krummerne'. Det bliver ikke mere uoriginalt

Har du brækket hjernen?

Lyder den eneste tilnærmelsesvis sjove replik i den desværre uendelige Krummerne-føljeton. Svaret er et rungende JA!

For en kollektiv hjerneblødning på filmholdet er velsagtens den eneste valide undskyldning for atter engang at fordumme Thøger Birkelands børnebøger, nu med et såkaldt reboot af den 30 år gamle 'Krummerne - det er svært at være 11 år'.

Det er vel heller ikke let at være en halvgammel krummerik i filmbranchen. Så omvendt kan man også argumentere for, at det næsten nærmer sig et genialt kup, når det er lykkedes Regner Grasten (65 år) og Søren Frellesen (51 år) at liste over syv millioner kroner ud af statskassen. På et manuskript, der fremstår afsjælet. For ikke at sige hjernedødt.

Handlingen? Det er synd for Krumme, at han har en Iphone 4. Han bliver drillet henne i klassen. Vores hovedperson foreslår derfor, at familien Krumborg tager sig en skærmfri uge.

Her læser Krumme en såkaldt 'Kim'-bog, et trivielt krimiserie-levn fra manusforfatternes egen barndom. Nu er Krumme rustet til at opklare det måske mest åndssvage kup i dansk filmhistorie.

Skændigt gravrøveri

Denne krumme-film nr. 7 er i sig selv et uoriginalt tyveri fra originalen. Det var dengang i 1991, hvor 11-årige Laus Høybye landeplagede Danmark med titelsangen, som producenten selvsagt lukrerer på igen.

Den første 'Krummerne' kan streames for 29 kroner, men hvis du og dine børn synes, det er sjovt, når voksne for eksempel tager 'campinghabit' på, og på den måde 'forklæder sig som jyske turister', så smid da endelig penge ud af vinduet.

Du kan sågar høre Niels Olsen tale cirkusrussisk. Plus en politisk korrekt scene, hvor en Sankt Hans-heks bliver kaldt 'stereotyp'. Nu skal heksen hedde 'Den Gamle Hvide Mand'. Jeg havde svært ved at sidde stille i biografsædet, så bøvet var det.

Regner på Grasten

Nå, men billetprisen går ubeskåret til Nordisk Film, som ikke sætter popcornpriserne ned af den grund. Og så regner det selvfølgelig lidt ned i Grastens guldbukser, så han får smag for endnu et uanstændigt gravrøveri hos salige Thøger Birkeland.

Da jeg var 11 år, læste jeg 'Krumme og Yrsa på bustur', der udkom i 1983. Køb den bog til din 11-årige i stedet for.

Dét sagt, så er jeg faktisk imponeret over, hvor naturligt og godt alle børnene spiller, når nu alle de voksne overspiller. Måske skulle vi også have overladt manuskriptet til kids'ene. Så kunne de finde på noget helt nyt, noget originalt. Noget, der ikke ligner en brækket hjerne.