Har verden virkelig stadig brug for Batman?

Hollywood sparker endnu en gang deres Batman-guldkalv i røven. Denne gang er der skruet helt ned for lyset og gevaldigt op for den perverterede vold

At verden stadig har brug for helte, der tør stille sig op og kæmpe mod ondskab, uretfærdighed og brutalitet, behøver man ikke se mange minutters nyheder disse dage for at få vished om.

Om verden også har brug for endnu en film om Batman – ovenikøbet en tre timer lang en af slagsen – er måske en anelse mere tvivlsomt.

Seneste mand til at trække i den stramtsiddende flagermusedragt hedder Robert Pattinson og er indtil nu bedst kendt for sin rolle som teenage-vampyr i 00'ernes populære ’Twilight’-film.

I 'The Batman' går en seriemorder målrettet efter eliten i Gotham med en række sadistiske mord. Foto: Jonathan Olley

Før ham har en lang række Hollywood-stjerner med mere eller mindre held prøvet kræfter med den ikoniske rolle som den martrede rigmand Bruce Wayne, der bearbejder sit barndomstraume ved at holde halloween året rundt.

Emo-Batman

Pattinson er helt klart en af de bedre batmænd. Måske endda bedre end Christian Bale der brølede løs med sin komisk dybe stemme i Christopher Nolans meget roste ’Dark Knight’-trilogi.

Den britiske skuespiller forvalter rollen med en myndighed og sikkerhed, der øjeblikkeligt bør fjerne den skepsis, valget af ham blev mødt med fra Bat-fans, der ikke var sene til at tildele den trist udseende unge mand med den markante, sorte øjenmakeup det lidet flatterende øgenavn 'Emo-Batman'.

'The Batman' i skikkelse af Robert Pattinson kommer på hårdt detektivarbejde i den nye film. Foto: Warner Bros. Pictures

Actionscenerne, hvor der bliver uddelt håndmadder og demonstreret ninja-gymnastik, sidder som forventet lige i skabet, men det er specielt i scenerne, hvor Pattinson spiller over for den kvindelige hovedperson, Zoë Kravitz i rollen som Selina Kyle/Catwoman, og sammen med sin trofaste butler, Alfred, der bliver spillet af Andy Serkis, at det bliver tydeligt, at Pattinson har lige så meget styr på sit skuespil, som instruktør Matt Reeves har styr på sit filmhåndværk.

Zoë Kravitz i rollen som den hårdtslående listetyv Catwoman. Foto: Warner Bros. Pictures

Vedvarende regn

Filmen er desuden fejende flot iscenesat og filmet, og Gotham mere dystopisk og dragende end nogensinde før. Regnfuld, dunkel, trøstesløs og smadret som Roskildes campingareal efter en festival. Nyt er desuden et nærmest science fiction-agtigt look, der automatisk leder tankerne hen på en klassiker som Ridley Scotts ’Blade Runner’.

Når nu skuespillet, scenografien og instruktionen sidder lige i skabet, vil den opmærksomme læser nok spørge sig selv, hvorfor filmen så alligevel kun fortjener relativt beskedne fire stjerner. Svaret er, at plottet desværre ikke formår at fastholde seeren gennem den maratonlange forestilling.

Den nye film byder naturligvis på flere labre køretøjer - blandt andet en svulmende batmobil. Både The Bat og The Cat er dog tilsyneladende gladest for deres motorcykler. Foto: Warner Bros. Pictures

Handlingen skifter mellem til tider at være unødigt kompliceret og på andre tidspunkter alt for nem at regne ud.

Pervers vold

For at fastholde og chokere publikum bliver der derfor skruet helt op – som i HELT op – for de bizarre mord, tortur og dødsfælder, som man skal være fan af Jussi Adlers mest bizarre og groteske påfund og have en forkærlighed for ’Saw’-filmene for at nyde.

Filmens gennemgående skurk - The Riddler - mener det alvorligt, når han tvinger folk til at løse sine groteske gåder. Foto: Warner Bros. Pictures

Hvis man som denne anmelder ikke har behov for at svælge i pervers vold og tortur for at føle sig godt underholdt, kan det anbefales at blive hjemme i sofaen og gense Christopher Nolans udmærkede Batman-trilogi.

Ellers kan man - som det nævnes flere gange i filmen - frit vælge at anskue det lysende Bat-signal på himlen som henholdsvis et kald eller en advarsel.