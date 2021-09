Her er dommen: 'Bedste i årevis'

’No Time To Die’. Instr.: Cary Joji Fukunaga. 164 min. Premiere 30. september i 137 biografer landet over.

Først havde denne Bond-film nummer 25 (i den officielle serie) premieredato i november 2019, men et instruktørskift undervejs betød, at datoen i stedet hed april 2020.

Den blev så forhindret af en vis pandemi, der har udskudt premieren flere gange. Man opererer her med så absurde budgetter, at man skal være sikker på, at det meste af verden kan gå i biografen.

Nu er den her så endelig. Har den så været den lange ventetid værd? Ja, er det korte svar.

Man får fuldstændig, hvad man forventer af en Bond-film. Inklusiv en flyvemaskine, der kan laves om til en ubåd og en ond skurk på en afsidesliggende ø.

Og da det er Daniel Craigs femte og sidste optræden som agent 007, er det ganske passende, at det er det bedste kapitel i sagaen, siden han debuterede i 'Casino Royale' i 2006. Der er delte meninger om hans gestaltning af Ian Flemmings ikoniske dræber, men jeg har nu altid meget godt kunne lide ham.

Handlingen skal vi selvfølgelig ikke røbe for meget af her, men kan dog afsløre, at i filmens nutidshistorie (der er hele to prologer), har Bond trukket sig tilbage og nyder sine sjusser på Jamaica. Det varer i sagens natur ikke ved, og snart er han på ny i gang med at redde hele verden. Bogstavelig talt.

Daniel Craig har for femte og sidste gang rollen som agent 007. Foto: Nicola Dove/SF Film

Blevet en vane

Christoph Waltz er igen kortvarigt med som Blofeld, men filmens egentlige skurk bliver fremstillet herligt diabolsk af Rami Malek, som mange sikkert husker for sin overbevisende fremstilling af Queen-sangeren Freddie Mercury i ’Bohemian Rhapsody’.

Det er efterhånden også blevet en vane, at der er en dansk skuespiller med på skurkeholdet. Det er denne gang David Dencick, der har en del scener som den russiske videnskabsmand Obruchev, og dem behøver han bestemt ikke skamme sig over, selv om hans rolle er noget karikeret.

Instruktørstolen er for første gang overladt til en amerikaner, og Cary Joji Fukanuga – der er mest kendt for den fremragende første sæson af HBO-serien 'True Detective' – gør præcis, hvad både publikum og producenterne forventer af ham.

Det enorme budget kan ses. Man kan indvende at to timer og 44 minutter er lidt (for) meget at gøre ud af det, men den lange spilletid er spændt til bristepunktet med eksotiske lokations, heftige biljagter i produktplacerede lækre køretøjer, smarte apparater (Q er som altid på banen), velsiddende garderober, masser af lig på bordet, eksplosioner, mutte muskelmænd og smækre modeller, afvæbnende humor, storpolitik og selvfølgelig også en Martini eller tre.

Romantik er der sågar også blevet plads til.

Bond er jo blevet en mand med følelser her i det 21. århundrede.

Hvis man ønsker reelt indhold, substans eller den slags, så er man gået galt i byen. Men var der vel heller ikke nogen, der havde forventet? Man er aldrig i tvivl om, at det bare er noget, de leger.

Et yderst velsmurt maskineri med en finale, der gør det virkelig spændende at se, hvad pokker de finder på næste gang. Velkommen i biografen.