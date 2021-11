Her er dommen: - Det er en skam

Jeg savnede Hübbe til afslutningsballet. Han gør et eller andet ved mig, og jeg er ikke engang ret meget til hverken mænd eller dans.



Hvorfor jeg så har set 'Vild med dans' i år? Jamen, fordi de andre på redaktionen tvang mig.

Fordi jeg fortalte, at jeg ikke havde set et danseprogram siden det, hvor de dansede på is i 2008 – og slet ikke set 'Vild med dans', siden Robert Hansen dansede i 2007.

Jeg var moderat positiv overrasket over gensynet med showet, der nu kører på 18. år. Der er stadig lidt vildt blod tilbage.

Silas Holst var ægte sur på dommerne, fordi de gav ham for lave karakterer. Det satte et autentisk præg på et program, hvis dramaturgi ellers er stramt koreograferet (undskyld udtrykket). Jeg mener, er I ikke også snart trætte af, at dommerne foregiver, at de kendte er småringe i begyndelsen, men på mirakuløs vis forvandler sig til verdensstjerner i løbet af et par måneder?

Silas Holst trækker sig tilbage efter denne sæson. Det er en skam. Jens Werner bliver. Det er ikke en skam, men i forhold til Silas er hans indlevelse efterhånden noget påtaget.

- Det er den bedste argentinske tango nogensinde, råbte han for en uge siden til Penille Blume og Morten Kjeldgaard.

Jimilian og Asta endte som de helt store vindere. Foto: Anthon Unger

Den bedste nogensinde?

Tror I på det? Den bedste nogensinde? Manden har danset siden 1968 og deltaget i utallige europa- og verdensmesterskaber. Hvis han virkelig aldrig har set bedre, så er det vist med at komme en tur forbi Louis Nielsen.

Manglen på autenticitet fra dommernes side er det ene problem i ’Vild med dans’. Det andet er manglen på fornyelse. Når man endelig prøver, så bliver det lidt søgt. Jeg mener … efter to mænd dansede sammen i 2019, så var det ikke et kæmpe chok at se to kvinder sammen i denne sæson, vel?

Med mindre TV 2 hopper med på, at der findes mere end to køn, så får man et problem med fornyelsen næste år.

Den ene af de to kvinder, musikeren Freja Kirk, fik i øvrigt både kønskrise og kvalme af at lave pige-moves, som hun kaldte det. Fedt med lidt drama backstage.

Hendes dansepartner, Claudia Rex, har solgt min lejlighed engang. Det var i 2016, da hun arbejdede som ejendomsmægler. Ja, jeg fik bare lige lyst til at nævne det. Jeg regner ikke med at flytte igen de kommende år, så jeg håber hun bliver i programmet.

Britt Bendixen havde sidste dag i dommerstolen. Foto: Anthon Unger

Holder sig godt

Britt Bendixen bliver ikke. Hun går på pension og blev velfortjent hyldet under finalen. Britt bliver 80 år til januar. Holy mama, hun holder sig godt. Move over, Susse Wold.

Med Britts afgang skal der findes en ny dommer. Jeg stemmer på Mickey Fredie-Pedersen, som ældre seere vil huske fra dokumentaren om hans danseskole i 00’erne. Den, der kunne få selv Caroline Wozniackis far til at måbe over, hvor meget man kan presse sine egne børn.

Mickey skulle nok sørge for, at Jimilian aldrig glemte sine trin igen. Det gjorde sangeren med de albanske rødder og den nuttede accent i semifinalen, men han overvandt sit blackout og vandt sammen med Asta Björk fortjent hele pivtøjet.

Jimmy, som Jens Werner kalder ham, kunne mærkes gennem skærmen. Der skal nok være føjet en tilpas mængde midaldrende mødre til medlemslisten i fanklubben (og næppe på grund af musikken), og Jimmy står for årets folkelige gennembrud i underholdningsindustrien, kun overgået af Mikkel Damsgaard fra fodboldlandsholdet.

Bookmakernes favorit, Penille Blume, måtte til gengæld nøjes med en tredjeplads. Lidt synd i betragtning af, hvor gruelig meget kvindelige svømmestjerner allerede har været igennem dette efterår.



PS.: Min lejlighed var sat til salg for 3.995.000, men det lykkedes på mærkværdig vis Claudia at få 4.000.000 for den. Jeg ville egentligt kun have givet to stjerner, men for de 5.000 ekstra fortjener hun en mere til hele holdet.