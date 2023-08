Her er nørdernes våde drøm

Rød, gul, grøn, go! Speederen i bund på den drøm, at computerspil fører til stor succes i virkeligheden.

'Gran Turismo' er ikke bare årets modargument til skærm-skeptiske forældre - den sætter også nye standarder for såkaldt 'product placement'. Sony, film- og playstation-giganten, kommer således drønende med en to timer lang reklamefilm om sin egen succes.



Og Nissan har selvfølgelig set til, at deres navn er klistret på stort set hver eneste scene. Men man tilgiver hen ad vejen, for set i bakspejlet er historien helt autentisk. En gamer blev ægte racerkører.



Klichéen 'based on a true story' holder dog ikke helt til målstregen. Allerede i pressematerialet står der, at filmen er blevet kaldt 'Rocky with race cars'. Det er mere præcist at give den titlen: 'Nørderne kommer - HURTIGT'.

Denne gang så hurtigt, at de helt glemte humoren.



Simuleret show-off

Jeg var på forhånd skeptisk. Problemet er, at 'Gran Turismo' er svær at hade.



For trods det stort opsatte show-off hjælper de store trods alt de små. Der er fra start fart på den britiske underhund ved navn Jann Mardenborough, okay cool og tilpas sammenbidt spillet af den stort set ukendte Archie Madekwe.

Teenageren er opslugt af sit 'Gran Turismo'-spil, og vinder en konkurrence skabt af Nissans marketing-dude. I filmen leveret af Orlando Bloom, der for første gang ligner sin alder. Han vil flytte den simulerede kørsel til en rigtig racerbane.



Og så kører vi ellers i ring på alverdens baner med Black Sabbaths 'Paranoid' på den ydre lydside, mens vores nørdede hovedperson har både Enya og Kenny G i ørerne. Det skulle så forestille at være morsomt.





Orlando Bloom er den mest kendte på rollelisten, men spiller en mindre rolle som marketing-mand med en usædvanlig god idé. Foto: Gordon Timpen

Pikmålings-patos

Det er mere simpel og effektiv underholdning, hvor ingen bliver tabt bag en racervogn. Hollywoodsk selvhøjtidelighed, pikmålings-patos og alverdens kliché-agtige kneb såsom den obligatoriske skepsis fra alt og alle.



Selv fra træneren, leveret af den humørskiftende David Harbour, som sikrer, at det autentiske drama kommer godt op i omdrejninger. Dog føler man sig kørt i pit, når vi også skal bruge tid på Jann Mardenboroughs unge datingliv.

Men selve ræset er helt på niveau med klassikere som 'Rush' og 'Days of Thunder', nærmest som at overvære et computerspil. Det er filmet fra alle tænkelige vinkler, helikopter-og frøperspektiv. Biler bliver endda simuleret skilt og samlet under kørsel. Det er så noget lir, gamerne forstår.



Der er faktisk så meget drøn på, at man ikke når at blive følelsesmæssigt revet med. Men vi hepper naturligvis på Jann, fordi han er så underseeded.

Det er heldigvis ikke 'Fast & Furious 27', men ægte gamere på en racerbane uden mulighed for at trykke 'restart'. Pr-foto: Gordon Timpen

Et lille aber dabei er dog, at filmen har fået kritik for sklidringen af hovedpersonens voldsomme ulykke på den farlige tyske Nurburgring.En tilskuer døde, og det er lige lovlig opdigtet, at netop den tragedie får Jann til at mande sig op og give den fuld havre på Le Mans. For dér opnåede han faktisk sit bedste resultat to år tidligere.Sådan er det, når den nuancerede virkelighed skal koges ned til let afkodelig fiktion. Hvor budskabet er, at man skal tro på sig selv. Det er en utrolig historie og altså også effektiv propaganda for alle de gamerkids, der til deres forældres ærgrelse har buret sig inde på værelset. Med ret til rat. Og pedaler.