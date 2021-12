Her har du set hende før

Argh, det er sgu en lidt kedelig julekalender i dag. Skal vi ikke sige, at I ser gennem fingre med, at jeg bare lige render aftenens afsnit lynhurtigt igennem, og så fortæller jeg til gengæld en vits til sidst?

Godt, så er det en aftale.

Anna ringer fra FlyCorp for at fortælle Elias og Noor, at hun har fikset alderskalibratoren og er klar til at sende Tanja hjem. Viggo overhører samtalen og planlægger at fange Tanja og smide hende i en zoo.

Vi har tidligere været inde på de kendte familierelationer i ’Kometernes jul’. Familien Egelind optager to pladser i rulleteksterne, og Noor er som bekendt papdatter til Hr. Skæg. Nu har en læser ved navn Anne så gjort mig opmærksom på den slående lighed mellem Tanja og Anders Lund Madsen. I kan godt se det, ikke? Jeg har sat avisens gravergruppe til at undersøge, om vi også har at gøre med et tilfælde af nepotisme her.

Foto: TV 2

Nå, Noor vil ikke finde sig i, at Viggo kidnapper Tanja, så hun tænker hurtigt og sender hende hjem til Planet 9. Forsker-Mette sender sig selv den anden vej. Johannes og Mie følger efter. De har luret, at det er noget rod at være 12 år, når man er småliderlig på hinanden, og indstiller alderskalibratoren, så de forbliver 19.

– Så kan vi også gå i byen, køre bil og lave bål, siger Mie.

Hun kender åbenbart ikke hverken corona-restriktionerne eller vejrudsigten.

To blondiner er på jagt efter et juletræ i skoven. Efter flere timers søgen slår den ene opgivende ud med armene. – Nu gider jeg ikke mere. Nu tager vi altså bare det næste, uanset om det er pyntet eller ej.