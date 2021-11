Historiens næstmest bizarre tv-program

Jeg elsker quizzer og gættelege. Både i virkeligheden og i tv.

Desværre har mine muligvis belæste, muligvis småautistiske børn lært næsten samtlige spørgsmål i Trivial Pursuit udenad, min far mener (med henvisning til sin ti år gamle hjerneblødning), at han bør have en ost, bare han TÆNKER på det rigtige svar, og min kone synes, fjernsynet mest skal bruges til at se sådan nogle mærkelige programmer med nogle rige damer, der skændes ovre i Hollywood.

Heldigvis var hun ikke hjemme lørdag aften, hvor TV 2 havde premiere på kanalens nyeste familieshow.

'Hvem holder masken' bliver introduceret som 'tv-historiens mest bizarre underholdningsprogram'. Det passer ikke, for det er selvfølgelig det dér, hvor Tina Müller og Thomas Warberg har sjove hatte på og siger dyrelyde. Men bevares, det kommer tæt på.

Søren Baastrup er Ekstra Bladets kulturkommentator. Foto: Henning Hjorth

Fire kendte 'detektiver' (energibundtet Sofie Jo Kaufmanas, der med sin medvirken i 'Stormester' nu er kommet på a-listen over kendte gæster i quizprogrammer, Peter Frödin, der har fået ny, hip, gayish jakke (hvis nogen ved, hvor den er købt, så sig lige til), Mille Dinesen, der bare er Mille Dinesen, og det er ikke skidt ment, og Frederik Cilius (nu uden Kirsten Birgit udenpå) skal ved hjælp af ledetråde og karaokesang gætte, hvem der er inden i fem groteske udklædninger, styret af altid dejlige Ibi Støving, nu med tøj på.

Ja, det lyder mærkeligt, at Heino Hansen ikke også er med, for det troede jeg efterhånden, var et krav på TV 2. Men hvis produktionen har været lidt friske, så er det ham, der har klædt sig ud som det enøjede monster. Det ved vi ikke endnu, for kun en af de hemmelige optrædende lod masken falde denne gang.

'Til at lukke op og skide i'

Konceptet virker crazy, og det er det, men det er også sjovt. Som når Frederik Cilius flere gange gør opmærksom på, at ledetrådene er 'til at lukke op og skide i' (han har til dels ret) eller gætter på, at ananassen, der med egne ord 'har opholdt sig meget i solen', må være Ulf Pilgaard.

Og så er det spændende at gætte med, hvilket seerne kan gøre på TV 2’s dertil indrettede Instagram-profil. Jeg tippede personligt på, at Henrik Qvortrup var inden i robotten.

At dømme efter de kommende ugers tv-program opholder han sig efterhånden mere foran et kamera end på hjørnekontoret på Rådhuspladsen, og ledetråden 'kan godt virke følelseskold' styrkede mig kun i min tro. Det viste sig dog at være Jimmy Jørgensen.

PS.: Min prøvetid er ikke udløbet endnu, så det med Henrik Qvortrup var selvfølgelig bare en joke.