Historisk roman holder hele vejen hjem

En gang imellem – for sjældent – overrasker en litterær debutant med så overbevisende et værk, at læseren undervejs må spørge sig selv og andre: Hvor i alverden kom det fra?

Sådan var det med Kim Leine, og sådan forholder det sig også med Jonas Eriksson, der er aktuel med debuten ’Vejen hjem’. 48-årige Eriksson har et noget særpræget cv for en skønlitterær forfatter: Han har været anbragt på institutionen Godhavn som ung, været dørmand i nattelivet og er en del af den første generation af professionelle danske MMA-kæmpere. I 2019 blev han uddannet historiker fra Københavns Universitet og kan nu også skrive forfatter på listen over meritter.

’Vejen hjem’ er en historisk fiktion, der tager sin begyndelse i 1700-tallets København. Den teologistuderende Thomas, der efter sin mors død ikke har midlerne til at fortsætte studierne, må finde en udvej. Han bliver reddet af den rige og magtfulde enkefrue Dorothea Kragh, der tilbyder at bekoste hans studier, hvis han vil tage en stilling i to år som regnskabsassistent i Vestindisk-Guineisk Kompagni på den afrikanske guldkyst.

Vold og tjubang

Herfra udvikler romanen sig til en action-pakket fortælling om rejsen til det ukendte, eksotiske Afrika med fregatten Leonora.

Den humanistisk vakte Thomas befinder sig pludseligt midt i slavehandlen - et betændt kapitel i danmarkshistorien – og undervejs må han træffe en række svære beslutninger, der får fatale konsekvenser. Der er masser af vold, rænkespil og tjubang i det velkomponerede plot.

Eriksson skriver stilsikkert. ’Vejen hjem’ har et ekvilibristisk sprogligt flow, og særligt dialogerne er skarpe og troværdige. Som forhenværende historiestuderende må jeg sige, at det er en bedrift at skrive en historisk roman, der er overbevisende - uden for meget historiker-gokkeri.

For at vende tilbage til sammenligningen med Kim Leine formår Eriksson på samme måde at skrive både underholdende og litterært veludført historisk prosa, der forfører sin læser fra første side.