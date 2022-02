Højstemt historieforvanskning

Advarsel: Danmarks legendariske Knud den Store bliver kaldt for King Canute i den nye 'Vikings'-spinoff. Det er jo faktisk en fuckfinger til begrebet kulturel appropriation, at man på en så hundedyr produktion ikke lige kan tillære sig lidt ordentlig dansk udtale. De er vel professionelle skuespillere.



Som efterkommere af vikinger tilgiver vi selvfølgelig filmskaberne for det fjollede cirkussprog og al den fordrejede historiske fikumdik. Der er jo blodig action-økse i baghånden, ligesom i de seks sæsoner, der udgør forlægget.



Indrømmet, jeg søndagsslummede, når det blev for b-film. Så indtog de London, så Paris, same same, même. Det blev med tiden trivielt.



Søren Pilmark med tveskæg

'Vikings: Valhalla' er ikke syvende sæson, men en helt ny historie skubbet hundrede år frem. Hvorfor Søren Pilmark i rollen som Svend Tveskæg løsner godt op med noget gedigent dansker-engelsk. Det kommer vi tilbage til.



For naturligvis er der (stadig) masser af vikingevold, vilde skjoldmøer og fedtede fuldskæg at fokusere på. Væk er dog Ragnar Lodbrog, Harald Hårfager og dermed hans søn Ivar Benløs, gjort verdensberømt af danske Alex Høgh Andersen.





Det hele starter med grønlandsfareren Erik den Rødes søn, Leif den Lykkelige, som jo siges at have opdaget Amerika.

Han er ikke blevet lykkelig endnu, så han hedder Leif Eriksson og er svært sammenbidt, pånær når han lirer højstemte replikker af. Han surfer på en tsunami ind til byen Kattegat, som dermed forbinder os til den oprindelige 'Vikings'-fiktion.



Her er den danske popdiva Caroline Henderson konge af Norge. Hun hedder Jarl Haakon, som i virkelighedens vikingetid var en mand.



Den kløgtige vikingemama sender Leif med danske King Canutes for at tage på hævntogt til England. Det er et år efter Sankt Brictiusdag, en massakre på vikinger, som efter al sandsynlighed fandt sted. Altså, i virkeligheden.



Asbjørn Krogh Nissen som kutteklædt hævner

Jamen, det er forvirrende med den blanding af facts og fiktion. Og at de kristne og de asatroende udraderer hinanden på så bestialsk vis.



Dér hjælper den fantastisk fanatiske Asbjørn Krogh Nissen godt til i rollen som kutteklædt hævner. Gennembrud til ham!



Der er i det hele taget flere karakterer så komplekse, at man får en 'Game of Thrones'-vibe. Der er sågar en Littlefinger-type ved vikingehoffet, hvilket bringer os tilbage til Søren Tveskæg Pilmark.



Han bringer noget dansk autenticitet ind i det nærmest ukendte cast af internationale flottenheimere i vikinge-gear. De ser smukke ud, bevares, men det er intrigernes uforudsigelighed, der for alvor løfter de nye vikinger i land.