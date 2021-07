Horribelt sludder: Den er spild af tid

'Old' er som alle M. Night Shyamalans film et trættende tankespind, som igen vegne kommer

108 min. Premiere 22. juli i biografer over hele landet.

Den indiskfødte amerikanske instruktør M. Night Shyamalans fik sit helt store gennembrud med sin tredje film 'Den sjette sans' med Bruce Willis i den bærende rolle. Den vandt især på et ganske overraskende plottwist til sidst i filmen, men når man først var klar over det, var der ingen grund at se den igen.

Siden er det gået støt ned ad bakke med den ene overlæssede, hysteriske film efter den anden – senest 'Glass' fra 2019 - hvor Shyamalan i stedse mere desperate forsøg på at fucke med vores hjerner, blot får tilskueren til at miste interessen undervejs.

Han seneste opus 'Old', der bygger på den franske tegneserie ’Sandslottet’ fra 2011, er desværre ingen undtagelse. Filmselskabet har været meget insisterende på, at der ikke kommer for meget ud om handlingen, og pressevisningen var da også skubbet helt til dagen før premieren.

Jeg kan dog godt afsløre, at der som sædvanlig er tale om en omgang fuldstændig nonsens. Hvilket såmænd kan være fint nok, hvis man forstår at servere det overbevisende. Det gør Shyamalan heller ikke her.

Alle ældes lynhurtigt

Følgende kan man allerede se i traileren, så det kan vi vel godt røbe: En flok turister på et luksusresort bliver tilbudt en tur til en eksklusiv strand. Da de bliver efterladt af chaufføren, går det ret hurtigt op for dem, at der er noget helt galt.

Det viser sig nemlig, at der er noget helt galt med tiden. Alle ældes med lynets hast – hvilket i første omgang er mest tydeligt med børnene – og de får sjusset sig frem til, at de alle bliver cirka to år ældre for hver time, der går.

Så de fortvivlede forsøg på at komme væk fra stranden, bliver bogstaveligt talt en kamp mod uret. Og en del kan i den grad se udløbsdatoen nærme sig i horisonten.

Nej, det giver heller ingen mening, mens man ser filmen. Og uden at afdække yderligere, kan jeg godt fortælle, at ’Old’ er spild af tid.

At Shyamalan ynder at udstyre sine film med en fernis af eksistentiel lommefilosofi gør ikke fornøjelsen størreTtroværdig karaktertegning er heller ikke en spidskompetence.

Det kan godt være, at tiden iler af sted i 'Old'. Det gør den bestemt ikke, mens man ser den.

Medv.: Gael Garcia Bernal, Vicky Krieps, Rufus Sewell, Abbey Lee m.fl.