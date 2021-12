Hovedpine og højt hurra

Så blev det igen den tid på året.

Den tid, hvor jeg er tvunget til at lægge mine indkøb i SuperBrugsen, så min yngste knægt kan få sine samlekort fra TV 2’s julekalender. Man får kun fire kort for hver 100 kroner man handler for, så der skal tænkes kreativt, hvis samlemappen skal fyldes, især når man allerede er kommet til at købe ind til hele ugen i Meny.

Af samme grund får ungerne nu Marlboro Light og skrabelodder i julegave.

I år skyldes det vanvittige samleræs ’Kometernes jul’, der allerede efter 30 sekunder giver mig spændingshovedpine. Dog kun på grund af den ellers så hypede Andreas Odbjergs intronummer, der næsten får en til at savne, da Fie Lausen udgav en julesang.

Nå, ham må Treo tage sig af, og heldigvis bliver det bedre herefter.

'Kometernes jul' er den nye julekalender-satsning hos TV 2. Foto: Christian Geisnæs/TV 2

Dufter lidt woke

I første afsnit mødes børnene Noor, Elias, Mie og Johannes på AstroCamp, en slags nymodens julemærkehjem, hvor man lærer om rummet og planeterne. De får straks frataget deres mobiltelefoner (ja, det er tæt på at være en gyser, det her), de bryder ind på et kontor for at låne en computer, ender i en hemmelig kælder og en slags maskine, der gør to af dem syv år ældre, og så er vi ligesom i gang.

Det hele er meget moderne og dufter lidt woke, for der er både en med lilla hår, en med diabetes og en drengepige, der spiller basketball. Der er langt til Jullerup Færgeby, og jeg mistænker allerede, at vi ikke får set mange nisser i år.

Men hey, hvis bare de fire hovedpersoner får reddet julen i løbet af de næste godt tre ugers tid, så skal jeg ikke klage. Eller … okay, det tør jeg ikke love endnu.

Dagens lektion

Det er fedt, at ’Kometernes jul’ tager en svingom med videnskaben og (regner jeg med) en tur i det ydre rum. Højt hurra for det. En ting er, at vi voksne har hovedet i numsen og fingrene i navlen, men kunne det ikke være fedt, hvis vores børn lærer, at der er større spørgsmål i verden end dem, der handler om mink og metoo?

Hvis den nye generation dropper PewDiePie og Kardashians, og i stedet begynder at interessere sig for Albert Einstein og Andreas Mogensen?

Jeg ser gerne, at ungerne bliver klogere af julekalenderen, og jeg ser også gerne, at folk bliver det af mine anmeldelser. Og dagens lektion kommer her: Vidste I, at Aalborg og Aabenraa var de to første byer, der gik tilbage til at skrive deres navne med to a’er? Det var i 1984. Indtil da havde de siden 1956 ved lov været tvunget til bruge ’å’.

Jeg slog det op, fordi dagens bedste replikskifte kom, da Noor fortalte, at hun var fra ’Dobbelt-a’ og Mie svarede ’Nå, Aabenraa?’. Nice one.

’Kometernes jul’ er skrevet af Jenny Lund Madsen, der bl.a. stod bag en del af tv-serien ’Bedrag’ – og romanen ’30 dages mørke’, der i 2020 blev kåret til årets krimi. Så det tegner godt, også for vi voksne.

Hun stod godt nok også bag flere afsnit af ’Live fra Bremen’, men det vil jeg ikke lægge hende til last. Ikke før jeg har set, hvordan det går de kommende dage, i hvert fald.

Vi har i øvrigt allerede fået to kort med ’sikkerhedsboksen’. Sig til, hvis I vil bytte.