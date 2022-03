Hun brækkede sig i det mindste

Man kedede sig i afsnit 4. Lige indtil Birgitte Nyborg brækkede sig i den ministerielle skraldespand. Så skete der i det mindste noget.

Ellers er der ikke meget drama i DR-dramas store ’Borgen’-satsning for tiden.

Politikeren Nyborg er simpelthen for kedelig - i forhold til den private Nyborg - som dramatisk omdrejningspunkt. Jeg er temmelig ligeglad med, om den fiktive udenrigsminister har brudt ministeransvarlighedsloven. Denne form for ’vi efteraber virkeligheden’- konflikter er en svaghed ved serien.

Ferskt

’Borgen’ mimer efterhånden de seneste års konflikter i politik- og medie-danmark så nidkært, ferskt og med så store pædagogiske staveplader, at jeg sidder og tænker: ’Har de egentlig glemt noget – næh, det har de vist ikke?’

Politik er et magtspil – tjek. Statsminister med jysk dialekt og hang til ’selfiestyre’ – tjek. Parti, der føler sig tromlet, når partilederen skifter politik - tjek. En ung dyreværnsaktivist – tjek. Eller hvad med mediechef Fønsmark, der gudhjælpemig leverer følgende replik, som læses der op fra en brugsanvisning til at samle en Ikea-taburet:

’Det er udtryk for en ekstremt farlig tendens. En minister meddeler på mail, at hun ikke ønsker at udtale sig. Det er et kæmpe demokratisk problem.’

Forklædt som drama

Kan det blive mere politisk korrekt? Kan det moralske overlæg skjules dårligere? Kan det blive kedeligere? Har serien ikke anden ambition end at opføre en slags politikensk rekonstruktion forklædt som TV-drama?

Adam Price og kompagni burde vide bedre. Hvis man må kalde et afsnit for ’Ministeren ønsker ikke at udtale sig’ som aftenens afsnit, er det et vink med fuld vælgergaranti om, at afsnittet ikke leverer varen.

Der er naturligvis håb om, at krimisporet med den ædle vilde, der formodes at have begået selvmord, men selvsagt ikke har det – jeg gætter stadig på, at den tværes af på noget hjemligt, ondsindet efterretningsvæsen – kan løfte forestillingen.

I mellemtiden er højdepunktet så en scene, hvor en midaldrende kvinde i overgangsalder brækker sig efter at have drukket for meget hvidvin. Hvilket også er trivielt, ja. Men det er i det mindste ikke politik på den der måde, som kun politikere, medietyper og DR-dramatikere synes er spændende.