'Hun er eminent'

Debutfilmen 'Hvor kragerne vender' er en både fintfølende og morsom skildring af konflikten mellem land og by

91 min. Premiere 22. juli i biografer over hele landet. En del af Biografklub Danmark.

Det er ikke hver dag (eller hvert år), at en dansk debutfilm bliver en del af den populære rabatordning Biografklub Danmark, og dermed på forhånd er garanteret et stort publikum.

Det er ikke desto mindre tilfældet med 'Hvor kragerne vender', der er instrueret af Lisa Jespersen, som er uddannet fra den Danske Filmskole i 2017, hvor hun lavede den meget roste afgangsfilm 'September'.

I front finder man de to ’Badehotellet’-stjerner Rosalinde Mynster og Bodil Jørgensen, der spiller henholdsvis datter og mor. Laura (Mynster) har forladt den fædrene gård til fordel for et bohemeliv som forfatter i København.

På landsdækkende tv har hun meget travlt med at undsige sig sin opvækst på landet, men bliver ikke desto mindre nødt til at vende tilbage til barndomshjemmet, da lillebroren (Adam Ild Rohweder) skal giftes. Ovenikøbet med Catrine (Anne Sofie Wanstrup), der mobbede Laura voldsomt i skolen. Og altså nu er ved at overtage Lauras gamle plads i familien.

Humoristisk og velspillet

Uden at tage stilling for eller imod – det skulle da lige være udstillingen af Lauras selvhøjtidelige kæreste (Thomas Hwan) – er 'Hvor kragerne vender' en både nænsom, humoristisk og ikke mindst velspillet skildring af kulturkløften mellem land og by, der måske virker større på overfladen, end den egentlig er.

Også selv om man kommer anstigende som nyudsprungen veganer til det gamle kvægbrug.

Alle gør det godt her, men det er først og fremmest Rosalinde Mynsters film. Hun er ganske enkelt eminent som den både hårde og skrøbelige Laura, der måske ikke har lagt fortiden helt så meget bag sig, som hun nok selv troede.

Hun er selvfølgelig godt hjulpet på vej af et fintfølende manuskript (af Lisa Jespersen og Sara Isabella Jønsson Vedde) og Manuel Alberto Claros (som altid) smukke billedside. Men det er Mynsters præstation, der bliver siddende i en, når man forlader biografen.

Der bør være nogle statuetter til hende, når filmåret en gang skal gøres op.